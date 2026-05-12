ASSE : Grande nouveauté à Geoffroy-Guichard pour le match des héros 

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Près de cinquante ans après la mythique finale de Glasgow, l’AS Saint-Étienne va replonger tout un peuple dans l’une des plus grandes pages de son histoire. Et pour célébrer cette épopée légendaire, le club stéphanois a décidé de préparer une surprise très symbolique à Geoffroy-Guichard.

À l’occasion du “match des héros” organisé le 31 mai, les célèbres poteaux carrés de 1976 feront leur grand retour dans le Chaudron.

Une épopée devenue éternelle

Le 12 mai 1976 reste gravé à jamais dans la mémoire du football français. Ce soir-là, à Hampden Park, les Verts disputaient la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions face au gigantesque Bayern Munich de Franz Beckenbauer.

Malgré une défaite frustrante (1-0), cette campagne européenne a fait basculer l’ASSE dans une autre dimension. Car au-delà du résultat, c’est toute une nation qui est tombée amoureuse de cette équipe dirigée par Robert Herbin.

Avant Glasgow, les Stéphanois avaient déjà réalisé plusieurs exploits monumentaux. Mais c’est surtout le quart de finale retour face au Dynamo Kiev qui a définitivement fait entrer cette génération dans la légende.

Battus 2-0 à l’aller face à l’équipe d’Oleg Blokhine, les Verts avaient renversé l’impossible dans un Geoffroy-Guichard incandescent grâce à une victoire 3-0 après prolongation.

Ce soir-là, tout un peuple a compris qu’il vivait quelque chose d’unique.

Les fameux poteaux carrés toujours dans les mémoires

Mais impossible évidemment d’évoquer cette finale sans parler des mythiques “poteaux carrés”. À Glasgow, les frappes de Dominique Bathenay et Jacques Santini avaient heurté ces fameux montants carrés qui sont depuis devenus l’un des plus grands symboles de l’histoire du football français.

Une image restée éternelle dans l’imaginaire collectif des supporters stéphanois.

Une idée qui va émouvoir Geoffroy-Guichard

Pour rendre hommage à cette génération héroïque, l’ASSE a donc décidé d’installer exceptionnellement des poteaux carrés lors du match des héros prévu le 31 mai à Geoffroy-Guichard.

Un clin d’œil magnifique à cette équipe mythique qui, malgré la défaite, avait réussi à faire vibrer toute la France.

Près de cinquante ans plus tard, la magie des Verts de 1976 continue encore d’émouvoir plusieurs générations de supporters.