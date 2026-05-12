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FRANCE

OM : Beye va déclencher un gros règlement de comptes en fin de saison

Par William Tertrin - 12 Mai 2026, 11:00
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Très remonté après les critiques visant Habib Beye ces dernières semaines, Daniel Riolo a annoncé qu’il réglerait ses comptes avec certains médias une fois la saison terminée. Le consultant de RMC dénonce une campagne menée contre l’entraîneur de l’OM.

La victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (0-1) n’a pas seulement relancé le club dans la course à l’Europe. Elle a aussi permis à Habib Beye de régler ses comptes avec les critiques qui entourent l’OM depuis plusieurs semaines. L’entraîneur marseillais a notamment dénoncé un « acharnement » médiatique après plusieurs révélations sur de supposées tensions internes avec certains joueurs, dont Mason Greenwood.

Dans la foulée, Daniel Riolo a pris la parole dans l’After Foot sur RMC pour défendre l’ancien capitaine olympien. Le consultant estime que certaines informations relayées ces derniers jours ont largement dépassé le cadre sportif.

« Il a parfaitement raison. Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille », a lancé Riolo, avant d’ajouter : « Certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace parce qu’ils ont raconté beaucoup de conneries. »

Riolo accuse les réseaux sociaux d’influencer certains journalistes

Très remonté, le chroniqueur de RMC considère qu’une partie de la couverture médiatique autour d’Habib Beye a été dictée par les tendances des réseaux sociaux.

« Il y avait une mode, une tendance, pour démonter Habib Beye depuis deux mois », a expliqué Riolo. Selon lui, plusieurs journalistes chercheraient désormais à éviter les critiques en ligne plutôt qu’à vérifier certaines informations.

« Certains journalistes suivent les réseaux sociaux et se disent : “Ce sera bien, ça évitera qu’on se fasse insulter sur les réseaux si on suit cette hype-là.” »

Le journaliste estime même que cette évolution représente un danger pour la profession : « Notre métier est en train de crever à cause de ça. »

« Je vais régler deux-trois comptes »

Daniel Riolo ne s’est pas arrêté là. Le consultant a également annoncé vouloir répondre publiquement à certains médias une fois la saison terminée.

« Il y a deux quotidiens, à la fin de la saison, je pense que je vais régler deux-trois comptes », a-t-il prévenu, sans dévoiler les noms des journaux concernés.

Depuis plusieurs jours, de nombreuses informations évoquaient des tensions à l’entraînement entre Habib Beye et plusieurs joueurs de l’OM, notamment Mason Greenwood. Certaines sources affirmaient même qu’une séance aurait été écourtée après un coup de colère du technicien marseillais.

Malgré le contexte tendu, Habib Beye a reçu le soutien de plusieurs observateurs ces derniers jours, dont Daniel Riolo, qui considère que l’entraîneur olympien paie actuellement la pression énorme entourant le club marseillais.

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