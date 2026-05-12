FC Nantes : un rival des Canaris hésite entre un ex-coach des Vert et une piste suivie par Nantes !

Le mercato des entraîneurs commence déjà à s’agiter en Ligue 2 et plusieurs clubs avancent leurs pions pour préparer la saison prochaine. Parmi eux, le Stade de Reims, qui pourrait devenir un sérieux concurrent du FC Nantes sur un dossier déjà très surveillé en interne.

Alors que les Canaris explorent plusieurs profils pour leur futur banc, Reims hésiterait actuellement entre un ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne et une cible également appréciée du côté nantais.

Karel Geraerts poussé vers la sortie

Après une saison jugée très décevante malgré l’un des plus gros budgets de Ligue 2, le Stade de Reims a pris sa décision : Karel Geraerts ne poursuivra pas l’aventure en Champagne.

Sixième du championnat alors que la montée était l’objectif clairement affiché, le club rémois veut repartir sur un nouveau cycle et accélère désormais dans la recherche de son futur entraîneur.

Olivier Dall’Oglio favori pour le poste

Selon Ici Champagne, Olivier Dall’Oglio serait aujourd’hui le grand favori pour récupérer le poste. L’ancien coach de Saint-Étienne, Dijon ou encore Montpellier souhaiterait rapidement retrouver un projet ambitieux après son départ des Verts en décembre 2024.

Son expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2 plaît énormément aux dirigeants rémois, qui cherchent un profil capable de remettre immédiatement le club dans la course à la montée.

Nicolas Usaï s’invite dans la bataille

Mais un autre nom commence sérieusement à prendre de l’ampleur ces dernières heures selon les informations de Morning Foot : Nicolas Usaï.

Auteur d’un travail remarqué du côté de Pau malgré des moyens limités, le technicien marseillais conserve une excellente réputation en Ligue 2 grâce à son style offensif et sa capacité à faire progresser ses équipes.

Et surtout, son profil ne laisserait pas insensible le FC Nantes, qui suit également plusieurs entraîneurs capables de relancer un nouveau projet sportif en cas de changements importants cet été.

Nantes pourrait voir un concurrent lui passer devant

Le problème pour les Canaris, c’est que Reims semble vouloir accélérer rapidement dans ce dossier. En interne, plusieurs décideurs pousseraient pour Nicolas Usaï, considéré comme un profil moderne et cohérent pour reconstruire une équipe ambitieuse.

Autre élément important : AS Nancy Lorraine surveille également de près l’ancien coach palois, ce qui pourrait rapidement faire grimper la concurrence autour de lui.

Une semaine déjà décisive

Les prochains jours s’annoncent déterminants pour l’avenir du banc rémois… mais aussi pour plusieurs clubs français à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Si Olivier Dall’Oglio reste aujourd’hui le favori, Nicolas Usaï continue de gagner du terrain en coulisses. Et du côté du FC Nantes, cette situation pourrait rapidement devenir un vrai dossier à surveiller.