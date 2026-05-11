ASSE : Montanier pourrait être privé de quatre joueurs clés

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L’AS Saint-Étienne a parfaitement lancé sa fin de saison avec une démonstration contre Amiens (5-0). Mais malgré cette énorme performance offensive, plusieurs inquiétudes commencent à apparaître dans le Forez avant le très attendu Playoff 2.

Entre blessures, douleurs persistantes et suspension, Philippe Montanier pourrait devoir composer avec plusieurs absences majeures au pire moment de la saison.

Et certains dossiers commencent sérieusement à inquiéter du côté des Verts.

Joshua Duffus déjà incertain

Première mauvaise nouvelle pour l’ASSE : Joshua Duffus est touché à la cheville.

L’attaquant stéphanois souffre d’une entorse contractée récemment. Si le staff ne semble pas totalement alarmé pour le moment, sa présence pour le prochain rendez-vous reste très floue.

Philippe Montanier a préféré rester prudent concernant son joueur, sans donner de véritable délai de retour.

Un coup dur potentiel alors que Duffus apportait de plus en plus de solutions offensives dans la rotation stéphanoise.

Julien Le Cardinal continue de souffrir

Autre dossier préoccupant : celui de Julien Le Cardinal.

Le défenseur des Verts continue de ressentir des douleurs physiques après environ une heure de jeu. Une gêne persistante qui oblige le staff médical à gérer sa situation avec énormément de précaution.

Dans une période où l’intensité des rencontres va encore monter d’un cran, cette fragilité physique pourrait rapidement devenir problématique pour Saint-Étienne.

Larsonneur inquiète avant les playoffs

Mais la situation la plus sensible concerne peut-être Gautier Larsonneur.

Le gardien stéphanois souffre actuellement du genou, avec des douleurs importantes notamment sur les mouvements de flexion.

Un problème loin d’être anodin pour un portier.

Même si l’ASSE reste rassurée par la performance très solide de Brice Maubleu contre Amiens, perdre Larsonneur dans le sprint final représenterait forcément un énorme coup dur.

Heureusement pour les Verts, Maubleu a parfaitement répondu présent et semble prêt à prendre le relais si nécessaire.

Augustine Boakye suspendu !

Comme si cela ne suffisait pas, Philippe Montanier devra également composer sans Augustine Boakye pour cette rencontre.

Le joueur stéphanois est suspendu et manquera donc ce rendez-vous capital.

Au total, l’ASSE pourrait donc potentiellement devoir gérer quatre absences importantes pour ce Playoff 2 :

Joshua Duffus,

Julien Le Cardinal,

Gautier Larsonneur,

Augustine Boakye.

Un vrai casse-tête pour le staff stéphanois.

Heureusement, deux énormes retours redonnent le sourire

Mais tout n’est pas négatif du côté de Geoffroy-Guichard.

Philippe Montanier a également pu compter sur les retours très attendus d’Aïmen Moueffek et de Zuriko Davitashvili.

Et les deux joueurs n’ont pas tardé à répondre présents… puisqu’ils ont tous les deux trouvé le chemin des filets face à Amiens.

Le retour de Moueffek apporte énormément d’impact et de maîtrise dans l’entrejeu, tandis que Davitashvili redonne de la créativité et de la vitesse offensivement.

Deux retours qui pourraient totalement changer le visage de cette fin de saison.

Montanier va devoir jongler

À l’approche des matchs les plus importants de l’année, Philippe Montanier entre désormais dans une phase très délicate de gestion d’effectif.

Entre joueurs diminués, suspensions et retours progressifs, le coach stéphanois va devoir trouver le parfait équilibre pour maintenir l’ASSE dans sa dynamique.

Car malgré les blessures, Saint-Étienne semble plus que jamais prêt à jouer quelque chose de grand dans ces playoffs…