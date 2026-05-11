OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA dévoile le classement final de la Ligue 1 !

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À quelques journées de la fin du championnat, les projections de l’intelligence artificielle d’Opta commencent à dessiner un scénario très clair pour cette saison de Ligue 1. Entre un PSG intouchable, un RC Lens solidement installé à la deuxième place, une bataille acharnée pour le podium et un OM en pleine crise malgré une possible qualification européenne, les tendances sont désormais très fortes.

L’IA a simulé des milliers de scénarios et certains verdicts sont déjà quasiment actés.

Le PSG fonce vers un nouveau titre de champion

Sans surprise, le Paris Saint-Germain écrase totalement les projections. Le club parisien possède 99,99% de chances de terminer champion de France et ne laisse absolument aucun suspense dans cette fin de saison.

Les hommes de Luis Enrique ont dominé le championnat de bout en bout et devraient donc ajouter un nouveau trophée à leur palmarès. Derrière eux, aucun concurrent ne semble capable de suivre le rythme infernal imposé par Paris.

Le RC Lens impressionne et sécurise sa place de dauphin

La sensation de cette simulation reste peut-être le RC Lens. Les Sang et Or affichent 99,99% de chances de terminer deuxièmes de Ligue 1, une performance exceptionnelle qui confirme la saison XXL réalisée par les Lensois.

Avec une régularité impressionnante et une dynamique collective redoutable, le club nordiste semble avoir verrouillé sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Lens pourrait même terminer avec l’un des meilleurs bilans de son histoire récente.

L’OL et Lille se livrent une guerre totale pour le podium

La lutte pour la troisième place promet d’être électrique jusqu’au bout. Selon les projections, Lille reste favori avec 77,83% de chances de terminer troisième.

Mais l’Olympique Lyonnais est toujours pleinement dans la course. Les Gones possèdent encore 19,7% de chances de finir sur le podium et surtout 64,9% de probabilités de terminer quatrièmes.

L’OL confirme donc sa très belle remontée après un début de saison compliqué et pourrait finalement arracher une qualification majeure pour l’Europe.

Le Stade Rennais vise encore l’Europe

Le Stade Rennais continue lui aussi de croire à une qualification européenne. Les Bretons ont 39,66% de chances de finir cinquièmes et 41,47% de terminer sixièmes.

Une position qui leur permettrait de rester au contact des places continentales malgré une saison parfois irrégulière.

Rennes reste donc solidement installé dans le haut du tableau et pourrait encore jouer un mauvais tour à plusieurs concurrents directs.

L’OM vit une saison catastrophe… mais l’Europe reste possible !

C’est probablement la grande surprise de cette projection : malgré une saison extrêmement compliquée et une crise permanente autour du club, l’Olympique de Marseille pourrait quand même arracher une qualification européenne.

L’IA donne à l’OM 48,58% de chances de terminer sixième et encore 41,47% de finir cinquième. Les Marseillais ont même une petite probabilité de terminer septièmes (9,95%).

Autrement dit, malgré les critiques, les tensions internes et les résultats décevants, Marseille reste totalement en vie dans la course à l’Europe.

Un scénario presque inespéré vu le climat actuel autour du club phocéen.

Strasbourg, Lorient et Toulouse dans le ventre mou

Derrière les places européennes, Strasbourg semble solidement installé à la huitième position avec 93,48% de probabilités.

Lorient devrait terminer neuvième dans 69,59% des cas tandis que Toulouse est annoncé dixième avec 75,66% de chances.

Des saisons globalement stables pour ces clubs qui auront assuré leur maintien sans jamais réellement pouvoir viser plus haut.

Paris FC et Brest au coude-à-coude

La lutte pour la onzième place est extrêmement serrée entre le Paris FC et Brest.

Le PFC possède 68,48% de chances de finir onzième contre 31,2% pour Brest. Le club breton devrait malgré tout terminer douzième dans 68,54% des simulations.

Une bataille intéressante entre deux équipes qui auront montré de belles choses cette saison.

FC Nantes en Ligue 2

Le verdict est terrible pour le FC Nantes. Les Canaris ont désormais 100% de chances de terminer à la 17e place.

Autrement dit, l’IA ne voit quasiment aucun scénario permettant aux Nantais d’éviter la catastrophe.

Après une saison extrêmement compliquée, le club de Waldemar Kita semble donc condamné à la relégation si rien ne change rapidement.

Metz également condamné

Le FC Metz n’est pas mieux loti puisque les Messins possèdent eux aussi 100% de probabilités de terminer derniers du championnat.

La lutte pour le maintien semble donc déjà totalement pliée selon les projections statistiques.

Le classement final prédit par l’IA