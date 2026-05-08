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FRANCE

RC Lens – FC Nantes : les compos de Sage et Halilhodžić sont connues

Par William Tertrin - 8 Mai 2026, 19:51
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Voici les compos officielles du match entre le RC Lens et le FC Nantes pour la 33e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, le RC Lens accueille le FC Nantes dans un match capital pour les deux équipes, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Pierre Sage et Vahid Halilhodžić. Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Sima, Haidara, Bulatovic, Udol – Fofana, Édouard, Saïd (cap).

FC Nantes : Lopes (cap) – Guilbert, Awaziem, Radakovic, Cozza, Acapandié – Sissoko, Lepenant, Kaba – Ganago, Abline.

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