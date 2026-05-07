À LA UNE DU 7 MAI 2026
[21:10]RC Lens Mercato : Mamadou Sangaré a un nouveau cador à ses pieds
[20:50]Real Madrid : Mbappé au cœur d’une grosse altercation dans le vestiaire !
[20:30]ASSE : les groupes ultras sous pression face à Amiens avec une consigne très spéciale
[20:11]FC Nantes : un forfait de dernière minute dans le groupe d’Halilhodžić face au RC Lens
[19:50]RC Lens Mercato : deux joueurs de Pierre Sage vers un départ imminent
[19:30]PSG Mercato : un ancien taulier de Ligue 1 pour remplacer Marquinhos cet été ?
[19:10]ASSE : un Vert vise la passe de 4 contre Amiens !
[18:44]RC Lens : le groupe face au FC Nantes avec une surprise qui va régaler les supporters
[18:30]OM Mercato : la future destination de Leonardo Balerdi a fuité
[18:10]ASSE : avant Amiens, Montanier a lâché une phrase qui fait hurler les supporters
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : un forfait de dernière minute dans le groupe d’Halilhodžić face au RC Lens

Par William Tertrin - 7 Mai 2026, 20:11
💬 Commenter
Vahid Halilhodzic, l'entraîneur du FC Nantes

Le groupe du FC Nantes pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens.

Ce vendredi à 20h45, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Lens dans un match qui pourrait officialiser sa relégation en Ligue 2. Pour cette rencontre importante, Vahid Halilhodžić est privé de Deiver Machado (ischio-jambiers), Bahmed Deuff (orteil), Kelvin Amian (pubalgie opérée), Fabien Centonze (genou opéré), et Tylel Tati encore en reprise. De son côté, Francis Coquelin est forfait de dernière minute. Incertains, Anthony Lopes (blessure au pouce), Chidozie Awaziem et Frédéric Guilbert sont bien dans le groupe.

Le groupe du FC Nantes

Bonelli, Carlgren, Lopes – Acapandie, Ali Yousuf, Awaziem, Cozza, Doucouré, Guilbert, Radakovic – Cabella, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot