FC Nantes : un forfait de dernière minute dans le groupe d’Halilhodžić face au RC Lens

Le groupe du FC Nantes pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens.

Ce vendredi à 20h45, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Lens dans un match qui pourrait officialiser sa relégation en Ligue 2. Pour cette rencontre importante, Vahid Halilhodžić est privé de Deiver Machado (ischio-jambiers), Bahmed Deuff (orteil), Kelvin Amian (pubalgie opérée), Fabien Centonze (genou opéré), et Tylel Tati encore en reprise. De son côté, Francis Coquelin est forfait de dernière minute. Incertains, Anthony Lopes (blessure au pouce), Chidozie Awaziem et Frédéric Guilbert sont bien dans le groupe.

Le groupe du FC Nantes

Bonelli, Carlgren, Lopes – Acapandie, Ali Yousuf, Awaziem, Cozza, Doucouré, Guilbert, Radakovic – Cabella, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed