Dauphin du PSG, le RC Lens accueillera le FC Nantes vendredi à Bollaert (20h45) avec un lot de bonnes nouvelles.

Le RC Lens veut finir fort à domicile. Ce vendredi soir à 20h45, les Sang et Or accueilleront le FC Nantes dans une affiche importante avant la réception décalée du PSG cinq jours plus tard. Mais au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre aura une saveur très spéciale pour tout le peuple lensois. Car les Red Tigers ont décidé de transformer cette journée en véritable événement populaire afin de célébrer les 120 ans du club.

Les Red Tigers promettent la fête

Dès 14 heures, les supporters sont attendus sur la place de la mairie de Lens pour un immense rassemblement organisé en collaboration avec la ville. Au programme : animations, friteries, baby-foot géant, rencontres entre groupes de supporters et nombreuses festivités avant le départ collectif vers Bollaert. Une mobilisation qui promet une ambiance exceptionnelle autour du stade lensois. Les supporters sont d’ailleurs invités à venir vêtus de leur plus beau maillot pour rendre hommage à l’histoire du RC Lens.

Dans un sprint final toujours très intense, cette communion populaire représente une énorme force pour les hommes du RC Lens. Bollaert reste l’un des stades les plus bouillants de France et le contexte pourrait clairement pousser les Lensois dans cette fin de saison capitale. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle tombée avant la réception du FC Nantes. La désignation arbitrale semble également plutôt favorable au Racing. C’est Mathieu Vernice qui officiera vendredi soir à Bollaert pour cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1.

Vernice réussit au RC Lens

Âgé de 32 ans, l’arbitre a déjà dirigé plusieurs rencontres importantes des Sang et Or cette saison. Et les précédents récents tournent plutôt à l’avantage des Lensois. Mathieu Vernice était notamment au sifflet lors de la victoire impressionnante de Lens à Toulouse le 2 janvier dernier (3-0). Une rencontre marquée par l’expulsion d’Emersonn après une faute sur Edouard, une décision qui avait provoqué de nombreuses contestations côté toulousain.

Plus récemment encore, il avait également arbitré le large succès du RC Lens contre Metz à Bollaert le 8 mars dernier (3-0). Au total, Vernice a dirigé 13 matchs de Ligue 1 cette saison avec 59 cartons jaunes distribués et 4 expulsions, dont une seule directe. Un profil arbitral relativement maîtrisé qui rassure plutôt Pierre Sage – qui souffle ses 47 ans ce jour – avant ce rendez-vous important. Dans ce contexte très positif, le RC Lens avance donc avec confiance avant d’affronter un FC Nantes toujours sous pression dans la lutte pour le maintien. Et avec un Bollaert en fusion pour les 120 ans du club, les Sang et Or espèrent bien transformer cette soirée en nouvelle démonstration collective.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France