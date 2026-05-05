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FRANCE

FC Nantes : Olivier Pantaloni finalement dans un autre club de Ligue 2 que Nantes ?

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 15:40
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Le FC Nantes pensait tenir une piste sérieuse… mais le dossier Olivier Pantaloni pourrait bien lui filer entre les doigts. Et un concurrent inattendu s’invite dans la course : le FC Metz.

Metz entre en scène et bouleverse tout

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le président messin Bernard Serin aurait une idée très claire en tête : attirer Olivier Pantaloni en Ligue 2.

Un objectif déjà évoqué dès le mois d’avril… et qui semble aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Deux profils ciblés : Pantaloni ou Der Zakarian

Mais ce n’est pas tout. Toujours selon la même source, le FC Metz hésiterait entre deux profils expérimentés : Olivier Pantaloni et Michel Der Zakarian.

Deux entraîneurs également suivis de près par le FC Nantes dans l’optique d’une reconstruction et d’une remontée rapide.

Nantes sous pression sur le choix du coach

Pour les Canaris, la situation se complique.

Déjà fragilisé sportivement, le club dirigé par Waldemar Kita pourrait voir deux de ses cibles prioritaires lui échapper… au profit d’un concurrent direct.

Un scénario qui met une pression supplémentaire sur la direction nantaise, contrainte d’accélérer ses décisions.

Une bataille qui s’annonce tendue

Le FC Metz semble bien décidé à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Avec des ambitions claires et une stratégie bien définie, le club lorrain pourrait poser de sérieux problèmes au FC Nantes dans la quête de son futur entraîneur.

Un été déjà brûlant en Ligue 2

Entre ambitions de remontée, concurrence directe et choix stratégiques, la bataille des bancs s’annonce aussi intense que celle sur le terrain.

Pour le FC Nantes, une chose est sûre : il faudra aller vite… sous peine de voir ses plans complètement bouleversés.

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