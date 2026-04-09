OM : pluie de mauvaises nouvelles pour Beye avant Metz, Paixao fait des révélations choc

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Présent en conférence de presse ce jeudi avant de recevoir le FC Metz, Habib Beye a fait le point sur l’état de forme de ses troupes. Et Igor Paixao lui a succédé…

À la veille d’un match crucial face au FC Metz, l’Olympique de Marseille n’aborde pas cette rencontre dans les meilleures conditions. Présent en conférence de presse, Habib Beye a dressé un état des lieux préoccupant de son effectif. Si certaines bonnes nouvelles sont à signaler, notamment les retours de Mason Greenwood et de Leonardo Balerdi, la liste des absents reste conséquente.

Trois forfaits majeurs ont été officialisés :

Nayef Aguerd

CJ Egan-Riley

Geoffrey Kondogbia

Des absences qui pèsent lourd, notamment en défense et dans l’entrejeu.

Un casse-tête pour Habib Beye

Dans son analyse, Habib Beye n’a pas caché son inquiétude, notamment concernant l’impact de ces blessures sur l’équilibre de l’équipe.

« C’est préjudiciable », a-t-il reconnu, en évoquant notamment l’importance de certains profils dans la relance et l’organisation du jeu.

L’absence de solutions naturelles oblige donc le staff à repenser ses plans. Malgré cela, le coach marseillais veut rester positif :

« On va miser sur le groupe pour pallier ces absences. »

Le retour de Leonardo Balerdi, annoncé à 100%, représente toutefois une bonne nouvelle dans ce contexte compliqué.

Paixão se livre sur son adaptation difficile

De son côté, Igor Paixão a profité de cette prise de parole pour revenir sur sa situation personnelle… et sur la saison agitée de l’OM.

L’ailier brésilien a reconnu sans détour les difficultés rencontrées depuis son arrivée :

« Je n’imaginais pas que ça allait être aussi difficile. »

Arrivé blessé et en provenance d’un championnat moins exigeant, il a dû s’adapter rapidement à l’intensité de la Ligue 1.

Un défi physique et mental :

Un championnat plus exigeant

Une intensité accrue

Une mentalité différente

Mais aujourd’hui, le joueur semble avoir franchi un cap :

« J’ai de la confiance, je suis bien physiquement. »

Une pression maximale avant Metz

Pour l’Olympique de Marseille, ce match face au FC Metz s’annonce déterminant.

Entre les blessures, les performances irrégulières et la pression du classement, Marseille avance sur une ligne de crête.

Une victoire est impérative pour :

Rassurer le groupe

Relancer la dynamique

Consolider les ambitions européennes

Mais avec un effectif diminué, la mission s’annonce délicate. Ce rendez-vous pourrait bien marquer un tournant. Et face à Metz, Marseille n’aura plus le droit à l’erreur.