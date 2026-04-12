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[11:20]Revue de presse : un joueur de l’OGC Nice vers le Bayern, Genesio (LOSC) présent au Stadium malgré le deuil
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FRANCE

Revue de presse : un joueur de l’OGC Nice vers le Bayern, Genesio (LOSC) présent au Stadium malgré le deuil

Par Raphaël Nouet - 12 Avr 2026, 11:20
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Dante avec un partenaire de l'OGC Nice lors du match à Strasbourg.

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Manchester United vise Akliouche

Selon Ekrem Konur, Manchester United serait très intéressé par Maghnes Akliouche. L’ailier de 24 ans évolue à un très haut niveau depuis plusieurs semaines, ce qui a réveillé l’intérêt de ses courtisans. Le journaliste turc assure qu’en échange de 70 M€, l’ASM laissera partir son joueur. Le PSG, un temps intéressé, ne le serait plus.

LOSC : Genesio présent à Toulouse malgré son deuil

Ce dimanche, à 17h15, Bruno Genesio sera bien sur le banc du LOSC à Toulouse malgré le décès de son père dans la nuit de jeudi à vendredi. Retourné sur Lyon dès qu’il a appris la triste nouvelle, l’entraîneur lillois a annulé sa conférence de presse, prévue le jour même, mais a tenu à être aux côtés de son équipe au Stadium.

Paris FC : Immobile déjà sur le départ ?

Arrivé cet hiver, Ciro Immobile pourrait quitter le Paris FC à la fin de la saison. Le journaliste italien Nicolo Schira révèle que l’attaquant était samedi au stade Adriatico de Pescara pour soutenir son ancienne équipe. En précisant que si celle-ci se maintient en Serie B, le souhait d’Immobile serait d’y signer pour finir sa carrière là où tout a commencé, avec son ami Lorenzo Insigne.

FC Metz : Dos Santos a rejoué

Brûlé sur 30% du corps lors de l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier, Tahirys Dos Santos a rejoué samedi soir avec la réserve du FC Metz, face à Balagne. Le défenseur de 19 ans, qui a passé plusieurs semaines à l’hôpital après le drame, affiche des cicatrices impressionnantes, dont une dans le cou et une autre à l’arrière du crâne.

OGC Nice : Dante va retourner au Bayern

En fin de contrat avec l’OGC Nice, Dante devrait raccrocher à la fin de la saison, à 42 ans. Le défenseur devrait retourner à Munich, lui qui a joué pour le Bayern entre 2012 et 2015. Selon L’Equipe, il devrait entraîneur les U23 du géant bavarois.

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