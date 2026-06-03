ASSE : un jackpot inattendu pour le mercato ?

L’AS Saint-Étienne pourrait recevoir une bonne nouvelle inattendue cet été. Alors que le club prépare déjà son mercato et cherche à renforcer son effectif pour viser la remontée, la Coupe du Monde 2026 pourrait rapporter une somme intéressante aux Verts.

Grâce à la présence de plusieurs joueurs liés à l’ASSE dans la compétition, le club stéphanois peut espérer toucher entre 500 000 euros et 1 million d’euros via le programme d’indemnisation mis en place par la FIFA comme l’indique Sportune. Une rentrée d’argent qui ne changera pas tout, mais qui peut forcément peser dans un mercato où chaque euro compte.

Un petit bout de Saint-Étienne au Mondial

Il y aura bien un parfum stéphanois lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. D’abord avec William Saliba, formé dans le Forez, qui sera présent avec l’équipe de France. Le défenseur d’Arsenal fait partie des grands cadres des Bleus, qui tenteront de décrocher un nouveau titre mondial.

Mais l’ASSE sera aussi directement représentée par deux joueurs de son effectif : Ben Old avec la Nouvelle-Zélande et Augustine Boakye avec le Ghana.

Ben Old évoluera dans le groupe G avec la Belgique, l’Égypte et l’Iran. Augustine Boakye, lui, se retrouvera dans le groupe L avec l’Angleterre, la Croatie et le Panama. Deux parcours qui s’annoncent difficiles, mais qui pourraient rapporter gros aux Verts.

La FIFA va indemniser l’ASSE

Depuis la Coupe du Monde 2010, la FIFA a mis en place un programme d’avantages aux clubs. Le principe est simple : chaque club qui libère des joueurs sélectionnés pour la compétition reçoit une indemnité financière.

Pour cette édition 2026, le montant est estimé à 10 950 dollars par joueur et par jour. Selon Sportune, le budget total consacré à ce programme atteint 355 millions de dollars. Une enveloppe considérable, qui va être répartie entre les clubs concernés.

Dans ce contexte, l’ASSE peut donc prétendre à une belle compensation grâce à Ben Old et Augustine Boakye. Si les deux joueurs allaient jusqu’en finale, le club stéphanois pourrait toucher jusqu’à 1 million d’euros.

Un scénario fou, mais un minimum déjà intéressant

Évidemment, voir la Nouvelle-Zélande et le Ghana aller jusqu’au bout de la Coupe du Monde paraît très improbable. Les deux sélections ne font pas partie des favoris et devront déjà batailler pour sortir de leur groupe.

Mais même en cas d’élimination dès la phase de groupes, l’ASSE est assurée de toucher une somme intéressante. En se basant sur ce scénario minimal, le club pourrait percevoir environ 503 700 dollars, soit près de 526 000 euros.

Une somme loin d’être négligeable pour un club qui évoluera en Ligue 2 et qui devra optimiser son budget mercato. Si l’un des deux joueurs parvient à franchir le premier tour, la compensation augmentera mécaniquement.

Une bouffée d’air pour le mercato

Cette rentrée d’argent ne permettra pas à elle seule de révolutionner le recrutement stéphanois. Mais elle peut offrir une marge de manœuvre supplémentaire à la direction, notamment pour finaliser un dossier, financer une prime à la signature ou renforcer un secteur précis.

Dans un mercato où l’ASSE devra être intelligente, rapide et efficace, ce petit jackpot inattendu tombe au bon moment. Kilmer Sports veut reconstruire un groupe compétitif, et chaque ressource supplémentaire peut compter.

Entre les ventes attendues, les ajustements d’effectif et les besoins de renforts, cette indemnité liée à la Coupe du Monde pourrait donc devenir un petit coup de pouce bienvenu.

L’ASSE suivra le Mondial de près

Les supporters stéphanois auront donc plusieurs raisons de suivre la Coupe du Monde. Pour voir William Saliba porter haut les couleurs de la formation stéphanoise avec les Bleus, mais aussi pour encourager Ben Old et Augustine Boakye, dont le parcours pourrait directement rapporter de l’argent au club.

Plus les deux joueurs iront loin, plus l’ASSE touchera gros. Et dans le Forez, on ne crachera évidemment pas sur ce bonus inattendu.

La Coupe du Monde pourrait donc offrir aux Verts bien plus qu’une simple visibilité internationale : elle pourrait aussi donner un vrai coup de pouce au mercato.