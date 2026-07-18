OM Mercato : un club européen accélère pour Pierre-Emile Højbjerg

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg s’accélère, et Beşiktaş aurait intensifié ses démarches pour recruter le milieu de terrain de l’OM.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg s’écrira sans grand doute loin de l’OM. D’après le journaliste turc Serkan Morova, Beşiktaş passe à la vitesse supérieure dans ce dossier et multiplie les initiatives pour tenter de convaincre l’OM de céder son milieu international danois.

Cette information s’inscrit dans une tendance déjà évoquée ces dernières semaines. Le club stambouliote suit Højbjerg depuis le début de l’été et aurait déjà manifesté son intérêt avec une première approche, jugée insuffisante par les dirigeants marseillais.

Plusieurs clubs européens également attentifs

Sous contrat avec l’OM, le joueur de 30 ans fait partie des éléments susceptibles de quitter la Canebière afin de permettre au club phocéen de rééquilibrer ses finances et de poursuivre son mercato. Beşiktaş voit en lui un renfort d’expérience pour son entrejeu, mais la concurrence reste présente, avec plusieurs clubs européens également attentifs à sa situation.

À ce stade, aucune offre officielle répondant aux attentes de Marseille n’aurait encore abouti. Les prochains jours pourraient toutefois être décisifs si le club turc décide de passer à l’action avec une proposition plus conséquente.