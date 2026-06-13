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OM Mercato : un nouveau cador fonce sur Hojbjerg, une offre en approche ?

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 19:00
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Pierre-Emile Hojbjerg (OM)

Besiktas serait entré dans la danse pour recruter le milieu de terrain et capitaine de l’OM, Pierre-Emile Højbjerg.

Deux ans après son arrivée dans la cité phocéenne, Pierre-Emile Højbjerg pourrait faire partie des nombreux joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Malgré son statut de cadre de l’effectif et son rôle de capitaine, le milieu de terrain danois disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts. Estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien joueur de Tottenham susciterait notamment l’intérêt de plusieurs clubs européens prestigieux tels que la Juventus Turin, l’Inter Milan, l’AS Roma, Galatasaray ou encore Fenerbahçe.

Besiktas veut aussi Hojbjerg

Selon les informations du média turc Fotospor, un autre cador d’Istanbul se serait également positionné sur le dossier. Besiktas suivrait avec attention la situation de l’international danois et aurait déjà pris contact avec son entourage afin de se renseigner sur les conditions d’un éventuel transfert.

Le quatrième du dernier championnat turc serait même prêt à transmettre une offre de 10 millions d’euros à l’OM pour tenter de convaincre les dirigeants marseillais de céder leur capitaine. Reste désormais à savoir si une telle proposition serait jugée suffisante par le club phocéen, qui pourrait espérer récupérer davantage pour l’un de ses joueurs les plus expérimentés.

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