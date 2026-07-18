Passé dans les rangs de l’ASSE, Théo Vermot (29 ans) est au centre des débats à l’OM lors du stage de pré-saison en Côte d’Ivoire.

Théo Vermot continue d’amuser la galerie à l’OM. L’ancien gardien de l’ASSE s’est retrouvé au centre d’une séquence amusante avec plusieurs cadres du vestiaire marseillais.

Maupay et Højbjerg ciblent Vermot

Lors d’une séance improvisée de tir à l’arc organisée pendant le stage de pré-saison, Neal Maupay et Pierre-Emile Højbjerg ont visé Théo Vermot. Les images diffusées par l’OM montrent le portier de 29 ans placé au milieu de la cible, avec un large sourire au milieu de ses nouveaux partenaires.

Une scène légère, mais qui illustre aussi la bonne ambiance qui semble régner dans le groupe dirigé par Bruno Genesio. Arrivé avec son expérience et son vécu, Théo Vermot s’est toujours bien intégré au collectif marseillais. Passé par l’ASSE, le gardien connaît déjà les exigences du haut niveau et apporte un profil différent au sein du groupe olympien.

Genesio mise sur un groupe soudé

Au-delà de son rôle sportif, ce type de moment montre l’importance de créer une vraie cohésion dans un vestiaire qui va connaître plusieurs changements cet été. Pour Bruno Genesio, la préparation estivale ne sert pas uniquement à travailler les automatismes sur le terrain.

Le nouvel entraîneur de l’OM cherche également à installer une nouvelle dynamique, avec un groupe capable de répondre aux exigences d’une saison importante. Et visiblement, Théo Vermot est toujours autant apprécié par ses coéquipiers marseillais.