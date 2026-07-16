ASSE Mercato : Kilmer Sports a enfin trouvé la recrue tant attendue des supporters !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après les expériences compliquées avec Pierre Ekwah et Abdoulaye Kanté, l’ASSE cherchait désespérément un véritable patron devant sa défense. Kilmer Sports pense enfin l’avoir trouvé avec Áron Csongvai. Puissant, fiable et doté d’une excellente qualité de relance, l’international hongrois de 25 ans débarque avec de sérieux arguments. Mais saura-t-il enfin régler l’immense problème du milieu défensif stéphanois ?

Le mercato des Verts continue de s’accélérer. Après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo, Saint-Étienne a officialisé sa cinquième recrue estivale avec la signature d’Áron Csongvai.

L’arrivée du milieu défensif hongrois répond à une véritable attente des supporters. Depuis plusieurs mois, l’ASSE peine à trouver une sentinelle capable de s’imposer durablement et de sécuriser son entrejeu.

Faire oublier Ekwah et Kanté

Pierre Ekwah n’a jamais réellement répondu aux attentes en Ligue 1. Son bras de fer pour quitter définitivement Saint-Étienne a également sérieusement dégradé son image auprès du public stéphanois.

Arrivé ensuite pour occuper ce rôle, Abdoulaye Kanté avait réalisé des débuts encourageants avant de montrer certaines limites. L’ASSE a finalement décidé de ne pas lever son option d’achat, estimée à trois millions d’euros.

Kilmer Sports devait donc impérativement trouver un nouveau numéro 6. Un joueur capable d’apporter de l’impact, mais aussi de participer à la construction du jeu. C’est précisément le profil présenté par Áron Csongvai.

Perrin annonce un joueur puissant et fiable

Au moment d’officialiser cette cinquième recrue, Loïc Perrin a détaillé les qualités du Hongrois.

« Áron est un profil de milieu défensif qui va nous apporter de la puissance, de l’impact dans ce secteur important. C’est un joueur avec de la personnalité, une mentalité irréprochable et surtout un profil fiable capable d’enchaîner les rencontres », a expliqué le directeur sportif stéphanois.

Des mots forcément rassurants après les difficultés rencontrées par l’ASSE à ce poste. À 25 ans, Csongvai arrive également à un âge où il peut rapidement s’imposer comme l’un des cadres du projet.

La pierre angulaire du jeu des Verts ?

Selon la présentation réalisée par le compte spécialisé Nordisk Suède sur X, Csongvai est un milieu proactif, capable de devenir la pierre angulaire de la construction de son équipe.

Sa précision dans les passes, sa vision du jeu et la qualité de son jeu long constituent ses principales forces. Positionné devant la défense, il peut casser les lignes et accélérer les offensives grâce à sa relance. Une qualité précieuse pour une équipe stéphanoise appelée à prendre régulièrement le contrôle du ballon.

Tout n’est cependant pas parfait. Le Hongrois serait moins performant dans le domaine aérien et les duels défensifs. Son dernier geste et sa qualité de frappe sont également présentés comme des axes de progression.

Áron Csongvai ne règlera donc pas à lui seul tous les problèmes des Verts. Mais son profil semble correspondre à ce que recherchait Kilmer Sports : un milieu puissant, expérimenté, fiable et suffisamment technique pour orienter le jeu. Reste désormais à confirmer sur les pelouses de Ligue 2 et à convaincre enfin un Peuple Vert particulièrement exigeant à ce poste.