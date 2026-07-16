ASSE : La nouvelle recrue des verts reçoit déjà un sérieux avertissement

Arrivé cet été à l’ASSE, Mamour Ndiaye débarque avec une solide réputation au Sénégal. Son ancien entraîneur à l’Oslo Football Academy voit en lui un gardien taillé pour le très haut niveau, à condition de franchir les étapes sans brûler les délais.

Un pari d’avenir dans les buts

L’AS Saint-Étienne poursuit son travail de reconstruction avec des profils jeunes et à fort potentiel. Dans cette logique, les dirigeants stéphanois ont misé sur Mamour Ndiaye, gardien sénégalais de 20 ans arrivé de Sarpsborg 08, en Norvège, pour un transfert estimé à un million d’euros.

Le portier s’est engagé jusqu’en juin 2030 avec les Verts. Une durée qui en dit long sur la confiance accordée à un joueur déjà passé par les sélections U17, U20 et l’équipe nationale locale du Sénégal.

Son ancien formateur valide le choix de l’ASSE

Interrogé par Africafoot, relayé par Peuple Vert, Arby Camara, qui a accompagné Mamour Ndiaye durant cinq saisons à l’Oslo Football Academy de Dakar, ne cache pas son admiration pour son ancien protégé.

« L’AS Saint-Étienne est un très bon choix pour Mamour Ndiaye, pour son développement. S’il continue de travailler et d’être sérieux, je ne vois pas pourquoi il ne s’impose pas avec cette formation », a confié le technicien sénégalais.

Le discours est flatteur, mais il n’efface pas la nécessité de laisser le temps au jeune gardien de s’adapter à son nouvel environnement. À Saint-Étienne, la concurrence existe et la place de numéro 1 ne se donne pas.

Un tempérament à canaliser

Arby Camara a aussi rappelé que Mamour Ndiaye avait dû apprendre à mieux gérer son tempérament pendant sa formation. « Il faisait souvent des folies quand il était avec nous, mais on parlait toujours à l’encadrer, car il était encore très jeune », a-t-il expliqué.

Cette marge de progression fait partie du profil. Ndiaye arrive avec des qualités physiques, une présence dans le but et un jeu au pied apprécié, mais il devra gagner en régularité pour s’installer durablement dans le paysage français.

Un statut à confirmer sous le maillot vert

Son ancien entraîneur va même plus loin en évoquant un gardien « de classe mondiale », capable selon lui de figurer à terme parmi les meilleurs gardiens du football français et africain. Un jugement fort, qui traduit les espoirs placés dans le joueur au Sénégal.

Premier gardien formé à l’Oslo Football Academy à signer un contrat professionnel en Europe, Mamour Ndiaye a déjà franchi une étape importante dans sa jeune carrière. Reste désormais à confirmer à l’ASSE, où les promesses devront rapidement se transformer en garanties.