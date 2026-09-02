Stade Rennais : les Pinault préparent une révolution XXL à Rennes

La famille Pinault serait prête à investir dans la construction d’un nouveau stade pour le Stade Rennais, comme l’a annoncé Nicolas de Tavernost.

Le Stade Rennais pourrait bientôt avoir un nouveau stade. Sur les ondes de RMC Sport, Nicolas de Tavernost, président du conseil d’administration du club Rouge et Noir, a annoncé que la famille Pinault, propriétaire du club, serait prête à investir dans la construction d’une nouvelle enceinte à Rennes.

« La famille Pinault est prête à investir dans un stade à Rennes. Pour le moment, ça n’a pas été possible parce qu’il y a des discussions avec la mairie qui n’ont pas abouti, mais c’est très important. Il y a un potentiel à Rennes qui est beaucoup plus important que le stade actuel, que ce soit au nombre de spectateurs, que ce soit au nombre de réceptions, etc. Nous allons rediscuter avec la mairie pour voir si c’est possible de relancer ce projet de stade », a confié ce mardi soir l’ancien directeur général de LFP Media, invité de l’émission After Foot sur RMC.

Le Roazhon Park devenu trop petit pour Rennes ?

Actuellement, le Stade Rennais évolue au Roazhon Park, enceinte historique du club qui peut accueillir un peu moins de 30 000 spectateurs. Régulièrement bien rempli lors des rencontres des Rouge et Noir, le stade ne permettrait plus au club d’exploiter pleinement son potentiel, notamment en matière de billetterie et d’hospitalités. L’idée d’un nouveau stade de plus grande capacité a déjà été évoquée ces dernières années, mais le projet n’a jusqu’ici pas abouti en raison notamment des discussions avec la municipalité. Les propos de Nicolas de Tavernost montrent toutefois que la famille Pinault reste prête à investir et que le dossier pourrait prochainement être relancé.