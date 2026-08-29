Stade Rennais Mercato : un nouveau transfert estampillé Ligue 1 à l’horizon ?

Le Stade Rennais pourrait encore voir l’un de ses joueurs quitter la Bretagne cet été, avec Alidu Seidu désormais dans le viseur de plusieurs clubs, dont une formation de Ligue 1.

Le mercato du Stade Rennais pourrait encore connaître quelques mouvements dans les derniers jours. D’après les informations de Sacha Tavolieri, Alidu Seidu a ouvert la porte à un départ du club breton.

Le défenseur central ghanéen, arrivé à Rennes en janvier 2024 en provenance de Clermont et désormais sous contrat jusqu’en 2029, serait notamment suivi par Hull City, le Racing Club de Strasbourg et le Torino.

Alidu Seidu sur le départ à Rennes ?

Cette possibilité intervient alors que la situation du joueur avait déjà alimenté les discussions cet été. Alidu Seidu faisait notamment partie des joueurs rennais susceptibles de quitter le club dans le cadre du dégraissage souhaité par le Stade Rennais

Le Ghanéen possède pourtant un profil apprécié à Rennes grâce à sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer dans l’axe comme au poste de latéral. Le club breton lui avait d’ailleurs accordé une prolongation en mars 2025, portant son engagement jusqu’en 2029.

Mais la concurrence et les choix de Franck Haise pourraient pousser le joueur à envisager un nouveau challenge. Selon Sacha Tavolieri, plusieurs prétendants sont désormais positionnés et la situation pourrait évoluer rapidement.

Rennes doit encore trancher

Pour le Stade Rennais, un départ de Seidu permettrait de libérer une place dans l’effectif et de récupérer une indemnité de transfert. Reste désormais à savoir si l’un des clubs intéressés passera concrètement à l’action dans les derniers jours du mercato.

Le dossier Alidu Seidu est donc à surveiller de très près à Rennes. Le défenseur ghanéen, international et retenu avec le Ghana pour la Coupe du monde 2026, pourrait bien être l’un des derniers départs du mercato rennais.