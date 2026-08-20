Stade Rennais Mercato : un indésirable de Haise pousse pour partir, l’OM passe à l’action !

L’OM a transmis une offre au Stade Rennais pour Alidu Seidu. Mais la proposition phocéenne reste insuffisante aux yeux du club breton.

Le dossier Alidu Seidu prend une nouvelle tournure sur le marché des transferts. Alors que l’OM a déjà été associé au défenseur du Stade Rennais, le club phocéen est désormais passé à l’action avec une première offre. Une proposition qui n’a toutefois pas convaincu les dirigeants rennais.

Rennes veut davantage pour Seidu

Selon les informations de Footy-Africa, les discussions entre les deux clubs sont actuellement à l’arrêt. Marseille devra améliorer son offre pour espérer convaincre le Stade Rennais de libérer son international ghanéen.

Le contexte est favorable à un départ. Pour rappel, Rennes a placé Seidu dans le loft. Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, intéresse particulièrement l’OM.

Alidu Seidu pousse pour partir

Le défenseur de 26 ans n’a d’ailleurs pas participé aux derniers entraînements collectifs avec le Stade Rennais, alors qu’il cherche une solution pour son avenir. Une situation qui pourrait accélérer les discussions dans les prochains jours.

Arrivé de Clermont Foot en janvier 2024, Seidu est toujours lié au SRFC jusqu’en juin 2029. Le club breton avait d’ailleurs prolongé son contrat d’une saison en mars 2025, preuve de la confiance accordée au joueur à cette époque.

Pour Marseille, le dossier reste donc ouvert. Mais pour s’attacher les services d’Alidu Seidu, l’OM devra désormais revenir à la charge avec une offre supérieure aux exigences actuelles du Stade Rennais. Le mercato rennais pourrait encore connaître un départ important en défense.