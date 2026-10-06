À LA UNE DU 6 OCT 2026
[18:08]Real Madrid, OL : Aston Villa rebat les cartes dans le dossier Endrick !
[17:47]FC Nantes : le dossier de la vente revient sur la table !
[17:25]OL : le feuilleton Endrick repart de plus belle à Lyon !
[17:06]Real Madrid : le club se mêle de la polémique Mbappé
[16:43]FC Nantes : la trêve tourne court pour le défenseur formé au PSG
[16:41]RC Lens : coup dur pour Yannick Cahuzac qui perd un titulaire sur blessure !
[16:21]RC Lens : un ancien gardien affole déjà les compteurs loin de l’Artois
[16:03]Real Madrid : le verdict approche pour l’avenir de Dani Carvajal !
[16:00]OM, ASSE : Da Cunha a tranché entre le Vélodrome et Geoffroy-Guichard 
[15:40]PSG : Doué porte le coup de grâce à Dembélé chez les Bleus  
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : coup dur pour Yannick Cahuzac qui perd un titulaire sur blessure !

Par Louis Chrestian - 6 Oct 2026, 16:41

Mauvaise nouvelle pour le RC Lens et Yannick Cahuzac. Abdallah Sima est revenu blessé de sélection et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. L’attaquant lensois, particulièrement en vue depuis le début de la saison, ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois de novembre. Un sérieux contretemps qui oblige déjà le staff artésien à réfléchir à de nouvelles solutions offensives.

La trêve internationale aura laissé des traces au RC Lens. À la reprise de l’entraînement, Yannick Cahuzac devra en effet composer sans Abdallah Sima. L’attaquant est revenu de sélection touché à la cuisse et ne participera pas à la prochaine séance collective.

Les examens médicaux réalisés à son retour en Artois ont permis de préciser la nature de son problème physique, mais surtout la durée de son indisponibilité. Selon les premières estimations, Sima devrait rester éloigné des terrains jusqu’à la fin du mois de novembre.

Une absence loin d’être anodine pour les Sang et Or.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Sima était l’un des Lensois les plus en forme

Depuis le début de la saison, Abdallah Sima s’était progressivement imposé comme l’un des hommes forts du secteur offensif lensois. Par son activité, ses appels et sa capacité à peser dans les derniers mètres, l’attaquant avait pris une place importante dans les plans de Yannick Cahuzac.

Aux côtés notamment de Florian Thauvin, il participait pleinement au très bon fonctionnement de l’attaque du RC Lens et semblait monter en puissance au fil des rencontres.

Sa blessure intervient donc au pire moment, alors que l’ancien joueur de Brighton affichait une excellente dynamique. Pour Cahuzac, l’enjeu sera désormais de trouver rapidement la bonne formule afin de limiter l’impact de son absence pendant plusieurs semaines.

Kadile, la grande opportunité ?

Cette mauvaise nouvelle pour Sima pourrait en revanche ouvrir une véritable fenêtre de tir à Junior Kadile.

Arrivé cet été au RC Lens, l’attaquant pourrait profiter de l’absence du Sénégalais pour bénéficier d’un temps de jeu plus important et tenter de bousculer la hiérarchie. Jusqu’ici, la concurrence limitait forcément ses opportunités, mais le contexte pourrait rapidement changer.

Le Français possède désormais une occasion idéale de montrer à Yannick Cahuzac qu’il peut prétendre à davantage qu’un simple rôle de rotation. À lui de saisir sa chance si le staff lensois décide de lui accorder sa confiance.

Ivanovic – Édouard, une association enfin lancée ?

Une autre possibilité existe également pour le technicien lensois : aligner pour la première fois depuis le début de la saison une attaque composée de Franjo Ivanovic et Odsonne Édouard.

Les deux hommes représentent des profils capables d’offrir une autre dimension à l’attaque artésienne. Leur association permettrait notamment au RC Lens de conserver une présence importante dans la surface tout en proposant une nouvelle configuration offensive.

Reste désormais à savoir quelle option privilégiera Cahuzac.

Une chose est certaine : perdre Abdallah Sima jusqu’à la fin du mois de novembre constitue un véritable coup dur pour le RC Lens. Mais son absence pourrait également redistribuer les cartes dans un secteur offensif où plusieurs joueurs attendaient justement leur chance.

Kadile peut-il profiter de l’occasion ? Cahuzac tentera-t-il le duo Ivanovic – Édouard ? La réponse arrivera dès les prochains matchs des Sang et Or.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot