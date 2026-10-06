RC Lens : coup dur pour Yannick Cahuzac qui perd un titulaire sur blessure !

Mauvaise nouvelle pour le RC Lens et Yannick Cahuzac. Abdallah Sima est revenu blessé de sélection et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. L’attaquant lensois, particulièrement en vue depuis le début de la saison, ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois de novembre. Un sérieux contretemps qui oblige déjà le staff artésien à réfléchir à de nouvelles solutions offensives.

La trêve internationale aura laissé des traces au RC Lens. À la reprise de l’entraînement, Yannick Cahuzac devra en effet composer sans Abdallah Sima. L’attaquant est revenu de sélection touché à la cuisse et ne participera pas à la prochaine séance collective.

Les examens médicaux réalisés à son retour en Artois ont permis de préciser la nature de son problème physique, mais surtout la durée de son indisponibilité. Selon les premières estimations, Sima devrait rester éloigné des terrains jusqu’à la fin du mois de novembre.

Une absence loin d’être anodine pour les Sang et Or.

Sima était l’un des Lensois les plus en forme

Depuis le début de la saison, Abdallah Sima s’était progressivement imposé comme l’un des hommes forts du secteur offensif lensois. Par son activité, ses appels et sa capacité à peser dans les derniers mètres, l’attaquant avait pris une place importante dans les plans de Yannick Cahuzac.

Aux côtés notamment de Florian Thauvin, il participait pleinement au très bon fonctionnement de l’attaque du RC Lens et semblait monter en puissance au fil des rencontres.

Sa blessure intervient donc au pire moment, alors que l’ancien joueur de Brighton affichait une excellente dynamique. Pour Cahuzac, l’enjeu sera désormais de trouver rapidement la bonne formule afin de limiter l’impact de son absence pendant plusieurs semaines.

Kadile, la grande opportunité ?

Cette mauvaise nouvelle pour Sima pourrait en revanche ouvrir une véritable fenêtre de tir à Junior Kadile.

Arrivé cet été au RC Lens, l’attaquant pourrait profiter de l’absence du Sénégalais pour bénéficier d’un temps de jeu plus important et tenter de bousculer la hiérarchie. Jusqu’ici, la concurrence limitait forcément ses opportunités, mais le contexte pourrait rapidement changer.

Le Français possède désormais une occasion idéale de montrer à Yannick Cahuzac qu’il peut prétendre à davantage qu’un simple rôle de rotation. À lui de saisir sa chance si le staff lensois décide de lui accorder sa confiance.

Ivanovic – Édouard, une association enfin lancée ?

Une autre possibilité existe également pour le technicien lensois : aligner pour la première fois depuis le début de la saison une attaque composée de Franjo Ivanovic et Odsonne Édouard.

Les deux hommes représentent des profils capables d’offrir une autre dimension à l’attaque artésienne. Leur association permettrait notamment au RC Lens de conserver une présence importante dans la surface tout en proposant une nouvelle configuration offensive.

Reste désormais à savoir quelle option privilégiera Cahuzac.

Une chose est certaine : perdre Abdallah Sima jusqu’à la fin du mois de novembre constitue un véritable coup dur pour le RC Lens. Mais son absence pourrait également redistribuer les cartes dans un secteur offensif où plusieurs joueurs attendaient justement leur chance.

Kadile peut-il profiter de l’occasion ? Cahuzac tentera-t-il le duo Ivanovic – Édouard ? La réponse arrivera dès les prochains matchs des Sang et Or.