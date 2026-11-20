Le RC Lens aurait sans doute préféré s’en passer ! À quelques jours de son déplacement sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des Champions, les Sang et Or viennent d’apprendre une nouvelle qui pourrait sérieusement compliquer leur tâche. Incertain après une blessure à la cheville, Neil El Aynaoui est de retour à l’entraînement avec le club allemand. Et l’ancien milieu lensois pourrait bien retrouver ses anciens partenaires mardi prochain (21h), avec la ferme intention de leur jouer un mauvais tour !

Le RC Lens n’avait vraiment pas besoin de ça ! Après plusieurs semaines particulièrement mouvementées, marquées par une lourde défaite contre Côme en Ligue des Champions (1-9) et un changement d’entraîneur, les Sang et Or s’apprêtent à retrouver la scène européenne dans un contexte délicat.

Mardi prochain, le Racing se déplacera à la Red Bull Arena pour défier le RB Leipzig, un adversaire particulièrement redoutable à domicile. Et comme si cette affiche ne s’annonçait pas déjà suffisamment compliquée, les Allemands viennent de récupérer un renfort de poids.

Son nom est bien connu des supporters lensois : Neil El Aynaoui ! Parti de l’Artois à l’été 2025 pour rejoindre l’AS Roma, avant d’être prêté à Leipzig cette saison, le milieu international marocain pourrait retrouver son ancien club dans des circonstances particulièrement spéciales.

El Aynaoui finalement rétabli, le RC Lens est prévenu !

Ces derniers jours, la participation de Neil El Aynaoui au choc face au RC Lens semblait pourtant incertaine. Touché à la cheville et contraint de quitter prématurément le rassemblement de la sélection marocaine, le milieu de terrain avait été placé au repos par le staff médical du RB Leipzig.

Une absence qui aurait pu constituer une bonne nouvelle pour les hommes de Didier Digard. Mais la situation vient de connaître un retournement de situation !

Selon les informations de Bild, relayées par plusieurs médias, El Aynaoui a repris l’entraînement collectif et a reçu le feu vert médical pour retrouver pleinement le groupe allemand.

Un retour qui intervient au pire moment pour les Lensois. Car depuis son arrivée à Leipzig, le Marocain a réussi à s’imposer comme un élément important de l’entrejeu, participant régulièrement aux belles performances de sa nouvelle équipe.

Sa disponibilité pour la rencontre de mardi reste toutefois à confirmer, mais le voir retrouver les terrains à quelques jours du choc européen constitue déjà un signal particulièrement encourageant pour Leipzig.

Des retrouvailles explosives avec son ancien club !

Pour Neil El Aynaoui, cette rencontre aura évidemment une saveur toute particulière. Passé par le RC Lens entre 2023 et 2025, le milieu marocain avait progressivement conquis une place importante dans le cœur des supporters sang et or.

Son activité, sa qualité technique et son engagement avaient fait de lui l’un des joueurs les plus appréciés de Bollaert. En deux saisons, il avait disputé 56 rencontres officielles et inscrit neuf buts sous les couleurs lensoises.

Désormais, c’est dans le camp adverse qu’il pourrait tenter de faire la différence.

Et le défi s’annonce immense pour le RC Lens. Leipzig impressionne particulièrement à domicile depuis le début de saison, avec une attaque capable d’enchaîner les démonstrations offensives. Une puissance de feu qui pourrait mettre à rude épreuve une défense lensoise déjà fragilisée ces dernières semaines.

Pour Didier Digard, l’enjeu sera donc de trouver les solutions pour contenir les offensives allemandes, tout en empêchant un joueur aussi polyvalent qu’El Aynaoui de prendre le contrôle du milieu de terrain.

Une chose est certaine : le RC Lens pourrait retrouver un Neil El Aynaoui particulièrement motivé mardi soir !Alors que sa blessure laissait planer un doute sur sa participation, l’ancien chouchou de Bollaert semble désormais sur la bonne voie. Et les Sang et Or devront se méfier d’un scénario cruel : voir l’un de leurs anciens cadres précipiter leurs difficultés en Ligue des Champions !