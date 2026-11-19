Détourné du RC Lens par Didier Digard, Pierre Sage reste libre. Une situation qui pourrait ne pas échapper au Stade Rennais.

Le feuilleton Pierre Sage est loin d’être terminé. Alors que le RC Lens a finalement choisi Didier Digard pour prendre les commandes de son équipe, le technicien français reste disponible sur le marché des entraîneurs. Une situation qui pourrait attirer plusieurs formations ambitieuses dans les prochains mois.

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Sage au Stade Rennais après Haise ?

Et un club pourrait particulièrement surveiller son cas : le Stade Rennais. En difficulté, Franck Haise doit rapidement redresser la situation de son équipe et convaincre sa direction avant la trêve hivernale. Dans ce contexte, la question de son avenir pourrait progressivement prendre de l’importance. Invité à réagir à la situation de Pierre Sage lors d’un direct sur Twitch, Zack Nani estime que l’ancien entraîneur de l’OL et du RC Lens a eu raison de ne pas précipiter son retour dans le Nord.

Pour le streamer, le technicien possède suffisamment de références pour attendre une opportunité plus intéressante à la fin de la saison. Ses expériences réussies à Lyon et à Lens pourraient lui permettre de séduire plusieurs clubs importants de Ligue 1. Zack Nani imagine notamment un retour à l’OL, mais également une possible arrivée au Stade Rennais si Franck Haise venait à quitter son poste. « À la place de Pierre Sage, qu’est-ce que je ferais ? J’ai réussi à l’OL et à Lens, j’attends la fin de la saison. Les bancs vont se libérer, il aura l’embarras du choix », a expliqué le streamer. Une analyse qui repose sur plusieurs incertitudes concernant les bancs de Ligue 1 à l’approche du prochain mercato estival.

Rennes et Lyon : deux pistes potentielles pour Sage en 2027

Dans son intervention, Zack Nani évoque directement la situation de Franck Haise à Rennes. L’entraîneur breton est sous pression et doit rapidement inverser la tendance pour conserver la confiance de sa direction. Un éventuel changement d’entraîneur pourrait alors ouvrir une porte à Pierre Sage. Son profil, sa connaissance du championnat et ses précédentes expériences réussies en Ligue 1 pourraient séduire les dirigeants rennais.

L’OL constitue une autre possibilité. L’ancien entraîneur des Gones conserve une histoire particulière avec le club rhodanien et pourrait être tenté par un retour si une opportunité se présentait. Zack Nani évoque également d’autres situations susceptibles d’évoluer sur les bancs français, notamment celles de Carlos Vicens à Lyon, Davide Ancelotti à Lille ou Filipe Luis à Monaco. « Est-ce que Franck Haise va continuer à Rennes ? Est-ce que Carlos Vicens va réussir à l’OL ? Davide Ancelotti à Lille ? Filipe Luis à Monaco ? Il peut avoir trois ou quatre top clubs de Ligue 1 qui lui feront les yeux doux cet été s’il est libre », a-t-il poursuivi. Une chose est certaine : le choix du RC Lens de miser sur Didier Digard a laissé Pierre Sage libre, mais le technicien français pourrait bien ne pas le rester très longtemps.