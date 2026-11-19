Alors qu’Arnaud Pouille serait sur la sellette au Stade Rennais, les supporters bretons se sont largement prononcés en faveur de son départ.

L’avenir d’Arnaud Pouille à la présidence du Stade Rennais semble de plus en plus incertain. Comme révélé par le journaliste d’investigation Romain Molina, et confirmé par nos soins, l’ancien président du RC Lens serait plus que jamais menacé au sein du club breton. Et il ne serait pas le seul dirigeant dans cette situation puisque Loïc Désiré, le directeur sportif du SRFC, serait également sur la sellette. Alors que la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, réfléchirait à des changements au sein de sa direction, un départ d’Arnaud Pouille pourrait ainsi intervenir dans les prochaines semaines. Pour l’heure, aucune décision officielle n’a toutefois été annoncée.

Les supporters rennais réclament massivement le départ de Pouille

Un éventuel limogeage d’Arnaud Pouille serait en tout cas largement approuvé par les supporters rennais, en témoigne un sondage réalisé par nos soins sur X. À la question « Le Stade Rennais doit-il virer Arnaud Pouille de son poste de président ? », 84,2 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 15,8 % de « non ». Un résultat particulièrement tranché, qui témoigne de la forte défiance des participants envers l’actuel président du SRFC.

Avec près de neuf votants sur dix favorables à son départ, Arnaud Pouille ne semble donc plus faire l’unanimité auprès des supporters rennais interrogés. Si ce sondage ne représente pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des fans du Stade Rennais, il illustre néanmoins le mécontentement d’une partie du public breton à l’égard de sa direction. Reste désormais à savoir si la famille Pinault décidera de procéder à un changement de président dans les prochaines semaines ou si elle maintiendra sa confiance à l’ancien dirigeant du RC Lens.