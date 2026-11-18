Sur la sellette au Stade Rennais, Arnaud Pouille et Loïc Désiré ne seraient pas encore immédiatement menacés.

Le vent pourrait-il tourner pour Arnaud Pouille et Loïc Désiré ? Ces dernières heures, les deux hommes ont vu leur avenir rennais faire l’objet de nombreuses interrogations. Dans un contexte où le Stade Rennais cherche à retrouver une certaine stabilité et à renouer avec ses ambitions européennes, leur travail est forcément observé de près par la direction du club.

Le Stade Rennais doit-il virer Arnaud Pouille de son poste de président ? 🤔#StadeRennais #SRFC — But! Football Club (@club_but) November 17, 2026

Pouille et Désiré conservent du crédit au Stade Rennais

Pourtant, contrairement à ce que certaines rumeurs pouvaient laisser entendre, les deux dirigeants ne seraient pas immédiatement sur la sellette. Selon L’Équipe, ils bénéficieraient encore de la confiance de leur hiérarchie, malgré une situation qui reste sous surveillance, comme But! l’a indiqué la semaine dernière.

Le quotidien sportif apporte une précision importante concernant l’avenir des deux responsables rennais. « Ils n’apparaissent pas menacés dans l’immédiat, ils ont relancé Rennes vers l’Europe avec Franck Haise », explique L’Équipe. Un élément qui pourrait peser dans la réflexion des décideurs bretons. Arnaud Pouille, président-directeur général, et Loïc Désiré, directeur sportif, ne seraient donc pas concernés par une éventuelle éviction à court terme.

Cela ne signifie pas pour autant que leur situation est totalement sécurisée. Les deux hommes resteraient surveillés par la direction, qui attendra forcément des résultats et une progression durable du projet sportif. Mais le travail accompli depuis plusieurs semaines leur permettrait de conserver une certaine marge de confiance.

Une confiance qui reste à confirmer dans la durée

L’un des éléments importants de ce dossier concerne évidemment Franck Haise. L’arrivée de l’ancien entraîneur du RC Lens a permis au Stade Rennais de retrouver une dynamique sportive et de regarder de nouveau vers les places européennes.

Cette évolution aurait contribué à renforcer la position de Pouille et Désiré. Les deux dirigeants ont participé à la mise en place du projet actuel et peuvent désormais s’appuyer sur les résultats obtenus sous la direction de leur nouvel entraîneur.

Si le danger semble s’éloigner pour les deux dirigeants, leur situation restera néanmoins liée à la trajectoire sportive du Stade Rennais. La direction bretonne souhaite retrouver une place régulière parmi les équipes européennes et ne pourra pas se satisfaire d’une simple embellie passagère.