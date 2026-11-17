Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

En pleine période agitée au Stade Rennais, le président du conseil d’administration et représentant de la famille Pinault Nicolas de Tavernost a tapé du poing sur la table.

Le Stade Rennais traverse une période agitée et Nicolas de Tavernost entend bien remettre les choses à plat. Le président du conseil d’administration, qui représente la famille Pinault, a pris la parole dans les colonnes de Ouest-France pour rappeler les exigences de l’actionnaire. Et le message est particulièrement clair : le club doit rapidement retrouver le niveau attendu.

De Tavernost hausse le ton au Stade Rennais

L’objectif ne concerne pas uniquement les résultats sportifs en Ligue 1. L’incorporation des jeunes issus de l’Académie du Stade Rennais fait également partie des priorités fixées par la direction. Un enjeu important pour le projet rennais, qui souhaite davantage s’appuyer sur les talents formés au club. « On n’est pas au niveau exigé », martèle Nicolas de Tavernost.

Une déclaration qui traduit les attentes élevées de la famille Pinault et laisse entrevoir plusieurs évolutions dans l’organisation du club. D’ailleurs, un « audit d’organisation » est actuellement mené avec le Stade Rennais. Ses conclusions sont attendues d’ici janvier 2027. Ce travail pourrait permettre d’identifier les changements nécessaires dans le fonctionnement du club et de redéfinir certaines priorités.

Des départs envisagés au Stade Rennais

Nicolas de Tavernost a également évoqué le prochain mercato et ses intentions sont assez claires. Alors que certains supporters pourraient espérer plusieurs renforts pour renforcer l’effectif, le dirigeant annonce une stratégie différente. « Il faut un ajustement quantitatif, il y aura des ventes si elles s’avèrent possibles. En principe, il n’y a pas de recrutement prévu. Il est important de donner aux jeunes du temps de jeu », explique-t-il dans Ouest-France.

Le Stade Rennais pourrait donc chercher à réduire son effectif plutôt qu’à le renforcer. Des départs sont envisagés si des opportunités se présentent, tandis que la direction souhaite offrir davantage de responsabilités aux jeunes de l’Académie. Cette orientation marque un changement dans la gestion de l’effectif rennais. Le prochain mercato pourrait ainsi être placé sous le signe du dégraissage et de la jeunesse, avec une volonté affichée de donner davantage de place aux joueurs formés au club. Les prochains mois s’annoncent importants pour l’avenir du Stade Rennais.