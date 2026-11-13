Stade Rennais : le naufrage des Bleus en Italie a ressuscité Lepaul

Blessé et absent du rassemblent de l’équipe de France, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) semble déjà manquer aux Bleus.

Estéban Lepaul n’était pas sur la pelouse de San Siro jeudi soir, mais son nom a pourtant beaucoup circulé après la défaite des Bleus face à l’Italie (1-3).

Lepaul, le numéro 9 qui aurait manqué aux Bleus ?

Blessé à la cheville et absent de ce rassemblement de novembre, l’attaquant du Stade Rennais a été cité par plusieurs observateurs comme une solution qui aurait pu faire du bien à l’équipe de France. Avant même le déplacement en Italie, Estéban Lepaul ne faisait pourtant pas l’unanimité. Après ses débuts avec les Bleus lors du précédent rassemblement, certains observateurs avaient émis des réserves sur sa capacité à s’imposer au plus haut niveau international. Mais d’autres avaient rapidement défendu son profil et sa présence dans la hiérarchie des attaquants français.

Sur RMC Sport, Kévin Diaz avait notamment pris position : « En 9, je préfère Lepaul aujourd’hui. Mais Mayulu est jeune, il faut lui laisser du temps. » Florent Gautreau avait lui aussi regretté son absence : « Lepaul rate une occasion là. S’il continue sa progression, il aura sa place. » La blessure de l’attaquant rennais l’a finalement privé de cette nouvelle opportunité. Victime d’une entorse à la cheville gauche le 18 octobre contre le Paris FC, il n’a pas pu retrouver suffisamment vite les terrains pour être retenu par Zinédine Zidane. Une absence qui a relancé le débat après la prestation française à Milan.

La défaite en Italie relance le débat du 9 en Bleu

Face à l’Italie, les Bleus ont pourtant réussi à prendre les devants grâce à Michael Olise, dès la 10e minute. Mais les Français ont ensuite laissé les Italiens reprendre le contrôle du match et se sont inclinés 3-1. Malgré quelques situations intéressantes, l’équipe de France a notamment manqué de précision dans les derniers mètres… avec notamment deux poteaux à leur actif. Forcément, cette incapacité à concrétiser les temps forts a ravivé les discussions autour du poste d’avant-centre.

Le profil de Lepaul, véritable numéro 9 capable de peser dans la surface et de convertir les occasions, a alors été remis sur la table. Le journaliste de TVR Vincent Simmonneaux a ironisé sur les réseaux sociaux : « Sans Lepaul, ce n’est pas pareil. » Loïc Lejay, de La Nouvelle République, lui a emboîté le pas avec une pointe de sarcasme : « Certains grands spécialistes sont capables de nous expliquer que c’est de sa faute au contraire. » Ces réactions traduisent surtout un regret : celui de ne pas avoir pu voir Lepaul bénéficier d’une nouvelle chance pour défendre son profil. Elles ne prouvent évidemment pas que sa présence aurait changé le résultat face aux Italiens.

Un retour attendu au Stade Rennais avant de retrouver les Bleus ?

Pour Estéban Lepaul, la priorité reste désormais de retrouver tous ses moyens physiques. Sa blessure est tombée au mauvais moment, alors qu’il espérait profiter de ses premières sélections pour s’installer progressivement dans le paysage international. Le Stade Rennais a lui aussi tout intérêt à récupérer rapidement son avant-centre. Son efficacité et sa présence dans la surface représentent des atouts importants pour Franck Haise, qui a dû composer sans lui pendant plusieurs rencontres.

La défaite des Bleus ne garantit évidemment pas à Lepaul une place dans la prochaine liste de Zinédine Zidane. Mais elle montre que son profil conserve des partisans et que le débat sur le numéro 9 reste ouvert. À lui maintenant de retrouver les terrains, de reprendre le rythme et de confirmer ses qualités sous le maillot rennais. Après avoir été discuté lors de son premier rassemblement, l’attaquant de 26 ans pourrait donc revenir dans les conversations au meilleur moment. Pour retrouver les Bleus, il lui faudra d’abord gagner son premier match : celui de son retour à la compétition.