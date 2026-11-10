Flashback, il y a un an : Will Still, l’entraîneur qui voulait souffler, symbole d’un Stade Rennais en quête de souf

Il y a un an, le nom de Will Still faisait tourner bien des têtes à Rennes, entre promesses de renouveau et impatience du mercato. Aujourd’hui, alors que le Stade Rennais navigue dans la tempête et serre les rangs, ce flashback en dit long sur la trajectoire mouvementée du club.

Il y a un an : Will Still, priorité affichée et fausse piste assumée

Le 10 novembre 2025, l’actualité du Stade Rennais vibrait au rythme des rumeurs entourant Will Still. Le jeune technicien belge, révélé à Reims puis passé par le RC Lens et Southampton, venait tout juste de quitter l’Angleterre après une parenthèse express. Son retour en Ligue 1 alimentait les débats, Rennes et l’ASSE s’étant positionnés comme de potentiels points de chute. Mais Will Still coupait court à la surenchère : « Beaucoup de clubs m’ont appelé. Mais j’ai envie de prendre le temps, de faire les choses bien. » Lessivé par des années intenses sur les bancs de Ligue 1 et en Premier League, il assumait un besoin de recul, refusant de se précipiter malgré l’intérêt. Les supporters rennais, alors en quête d’un nouveau souffle pour sortir d’une saison en demi-teinte, voyaient s’éloigner la piste d’un coach novateur, tandis que la direction, pressée par la nécessité de se réinventer, allait devoir trouver d’autres solutions. À l’époque, Lens pointait à la 11e place et Rennes cherchait encore à renouer avec l’ambition.

Un an plus tard : de la chasse aux hommes providentiels à la gestion d’une crise profonde

Douze mois plus tard, l’ambiance a bien changé en Bretagne. Loin des espoirs incarnés par la piste Still, le Stade Rennais doit composer avec un quotidien sous tension. Sur le plan sportif, la dynamique est compliquée : défaite à domicile contre Lille, série de matches sans victoire, Franck Haise – aujourd’hui sur le banc – pointant les « vrais manques » de son effectif et devant composer avec l’absence d’un leader offensif, Esteban Lepaul. Pourtant, la direction ne vacille pas : Haise conserve la confiance de ses dirigeants, signe que le club cherche avant tout la stabilité.

Mais les secousses viennent d’en haut. Les postes d’Arnaud Pouille et Loïc Désiré sont fragilisés, la famille Pinault s’agace des résultats et d’un recrutement jugé décevant. Le club, qui investissait encore massivement il y a peu, doit désormais se résoudre à dégraisser l’effectif cet hiver pour alléger une masse salariale devenue problématique. Les ambitions se sont resserrées : place à la prudence, aux comptes à l’équilibre, loin des rêves de recrutement clinquant ou de révolution technique. Même les pistes en coulisses, comme un retour de Steve Mandanda dans l’organigramme, ne sont que des réflexions sans lendemain.

Ce flashback dit tout d’un Stade Rennais passé en un an de la chasse à l’homme providentiel à une gestion de crise généralisée. Will Still, lui, symbolisait cette envie d’oser une nouvelle ère. Aujourd’hui, les Rennais cherchent avant tout à retrouver de la sérénité, entre restructuration, doutes au sommet et nécessité de reconstruire sans faire de folies. Le contraste est saisissant, et il raconte, mieux qu’aucun grand soir, la réalité d’un club en quête de souffle.