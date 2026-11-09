Stade Rennais : le sort de Franck Haise est scellé !

Malgré les résultats décevants du Stade Rennais ces dernières semaines, Franck Haise ne serait pas menacé pour son poste d’entraîneur.

Le Stade Rennais de France Haise est dans le dur. Battus ce dimanche à domicile par le LOSC (1-2), à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, les Rouge et Noir ont enchaîné un troisième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Une mauvaise série qui fait reculer le club breton à la huitième place du classement et commence à susciter des interrogations sur la dynamique de l’équipe. Pour autant, Franck Haise ne serait pas menacé sur le banc rennais.

Franck Haise toujours soutenu au Stade Rennais !

Selon les informations du compte X @jonathan35001, l’entraîneur du Stade Rennais n’aurait pas de raisons particulières de s’inquiéter pour son avenir malgré les résultats décevants de ces dernières semaines. « Franck Haise n’a pas trop d’inquiétudes à avoir. C’est pas lui qui fait les erreurs techniques en permanence », a indiqué le suiveur du SRFC sur le réseau social. Une prise de position qui tend à dédouaner le technicien français et à pointer davantage les responsabilités des joueurs dans les difficultés actuelles du club breton.

Malgré cette mauvaise passe, Franck Haise conserverait donc la confiance de sa direction, qui ne semblerait pas envisager de changement d’entraîneur dans l’immédiat. L’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice disposerait encore de temps pour redresser la barre et relancer le Stade Rennais en Ligue 1. Reste désormais à savoir si les Rouge et Noir parviendront à retrouver le chemin de la victoire après la trêve internationale de novembre, afin de ne pas se laisser distancer dans la course aux places européennes.