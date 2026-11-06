Stade Rennais : la future destination de Franck Haise déjà connue ?

Régulièrement sollicité par des clubs anglais par le passé, Franck Haise n’a jamais caché son intérêt pour la Premier League. Son apprentissage de l’anglais pourrait-il être un indice pour la suite de sa carrière ?

Franck Haise aurait-il pu entraîner en Premier League avant de poser ses valises en Bretagne ? La question mérite d’être posée. Dans un entretien accordé à So Foot, publié ce jeudi, l’entraîneur du Stade Rennais a révélé avoir été sollicité par plusieurs clubs anglais lorsqu’il dirigeait le RC Lens. Parmi eux figuraient notamment Brighton, Everton et Nottingham Forest.

« Il y a eu Brighton, Everton est venu aussi, Nottingham avait pris des informations », a confié le technicien de 55 ans. Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas un désaccord contractuel ou un manque d’ambition qui l’a éloigné de l’Angleterre. Franck Haise a simplement préféré ne pas donner suite. « C’est moi qui ai refusé à chaque fois d’aller plus loin dans les discussions parce que je ne me sentais pas prêt », a-t-il expliqué.

Duolingo pour ne plus se mettre de barrières

La raison de ces refus ? Sa maîtrise de la langue anglaise, qu’il juge encore insuffisante pour exercer sereinement à l’étranger. Un point particulièrement important à ses yeux, compte tenu des exigences du métier d’entraîneur et de la communication quotidienne avec un groupe professionnel.

« À tort ou à raison, je pense toujours que mon niveau d’anglais est insuffisant. Pour la communication, la façon de parler avec les joueurs, le staff », a reconnu l’ancien entraîneur lensois. Conscient de cette limite, Haise travaille régulièrement son anglais grâce à l’application Duolingo. Avec une certaine assiduité, puisqu’il approche désormais les mille jours de pratique. « Je suis presque arrivé à mille jours sur Duolingo. Bon, c’est Duolingo, mais je fais l’effort de travailler. Je me suis peut-être mis cette barrière-là », a-t-il ajouté avec humour.

Un nouveau chapitre au Stade Rennais

Depuis ses expériences à Lens puis à Nice, Franck Haise a retrouvé un environnement qu’il connaît bien en rejoignant le Stade Rennais en février 2026. Passé par le centre de formation breton entre 2006 et 2012, il a signé un contrat jusqu’en 2027 pour prendre les commandes de l’équipe première.

L’Angleterre n’a donc pas été au rendez-vous de sa carrière jusqu’ici. Mais une chose est certaine : elle a déjà frappé à sa porte et pourrait bien le solliciter de nouveau à l’avenir.