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Stade Rennais : la future destination de Franck Haise déjà connue ?

Par William Tertrin2 min de lecture
Franck Haise (Stade Rennais)

Régulièrement sollicité par des clubs anglais par le passé, Franck Haise n’a jamais caché son intérêt pour la Premier League. Son apprentissage de l’anglais pourrait-il être un indice pour la suite de sa carrière ?

Franck Haise aurait-il pu entraîner en Premier League avant de poser ses valises en Bretagne ? La question mérite d’être posée. Dans un entretien accordé à So Foot, publié ce jeudi, l’entraîneur du Stade Rennais a révélé avoir été sollicité par plusieurs clubs anglais lorsqu’il dirigeait le RC Lens. Parmi eux figuraient notamment Brighton, Everton et Nottingham Forest.

« Il y a eu Brighton, Everton est venu aussi, Nottingham avait pris des informations », a confié le technicien de 55 ans. Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas un désaccord contractuel ou un manque d’ambition qui l’a éloigné de l’Angleterre. Franck Haise a simplement préféré ne pas donner suite. « C’est moi qui ai refusé à chaque fois d’aller plus loin dans les discussions parce que je ne me sentais pas prêt », a-t-il expliqué.

Duolingo pour ne plus se mettre de barrières

La raison de ces refus ? Sa maîtrise de la langue anglaise, qu’il juge encore insuffisante pour exercer sereinement à l’étranger. Un point particulièrement important à ses yeux, compte tenu des exigences du métier d’entraîneur et de la communication quotidienne avec un groupe professionnel.

« À tort ou à raison, je pense toujours que mon niveau d’anglais est insuffisant. Pour la communication, la façon de parler avec les joueurs, le staff », a reconnu l’ancien entraîneur lensois. Conscient de cette limite, Haise travaille régulièrement son anglais grâce à l’application Duolingo. Avec une certaine assiduité, puisqu’il approche désormais les mille jours de pratique. « Je suis presque arrivé à mille jours sur Duolingo. Bon, c’est Duolingo, mais je fais l’effort de travailler. Je me suis peut-être mis cette barrière-là », a-t-il ajouté avec humour.

Un nouveau chapitre au Stade Rennais

Depuis ses expériences à Lens puis à Nice, Franck Haise a retrouvé un environnement qu’il connaît bien en rejoignant le Stade Rennais en février 2026. Passé par le centre de formation breton entre 2006 et 2012, il a signé un contrat jusqu’en 2027 pour prendre les commandes de l’équipe première.

L’Angleterre n’a donc pas été au rendez-vous de sa carrière jusqu’ici. Mais une chose est certaine : elle a déjà frappé à sa porte et pourrait bien le solliciter de nouveau à l’avenir.

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