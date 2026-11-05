Stade Rennais : encore une excellente nouvelle pour Lepaul, mais…

Absent depuis le 18 octobre en raison d’une blessure à la cheville, Estéban Lepaul pourrait retrouver l’entraînement cette semaine, sans garantie de pouvoir affronter le LOSC dimanche.

Le Stade Rennais entrevoit enfin le bout du tunnel pour Estéban Lepaul. Blessé à la cheville le 18 octobre dernier lors de la rencontre face au Paris FC (défaite 4-3), l’attaquant français se rapproche progressivement d’un retour sur les terrains.

Selon les informations rapportées par Ouest-France, le buteur rennais devrait reprendre l’entraînement ce jeudi ou vendredi. Une nouvelle encourageante pour Franck Haise, qui attend avec impatience de retrouver son principal atout offensif.

Un retour contre Lille encore très compromis

Malgré cette évolution positive, la présence d’Estéban Lepaul pour la réception du LOSC, prévue dimanche au Roazhon Park, reste très incertaine.

Le délai particulièrement court entre sa reprise potentielle et cette rencontre de Ligue 1 pourrait pousser le staff rennais à ne prendre aucun risque avec son attaquant. D’autant que Lepaul a déjà manqué plusieurs rendez-vous importants, notamment face à la Juventus, Strasbourg, Nice et l’Olympiakos.

Son absence se fait ressentir à Rennes, lui qui affichait une excellente efficacité avec sept buts en sept rencontres de championnat cette saison.

L’équipe de France également en suspens

Cette blessure pourrait également avoir des conséquences sur son avenir immédiat en sélection. Alors que Zinédine Zidane doit dévoiler sa prochaine liste des Bleus ce vendredi, la présence de l’attaquant rennais apparaît désormais très compromise.

Après avoir découvert l’équipe de France lors du précédent rassemblement, Estéban Lepaul pourrait donc manquer cette nouvelle échéance internationale.

Une reprise de l’entraînement serait déjà une première étape importante. Mais pour Rennes comme pour les supporters des Bleus, l’objectif reste désormais de retrouver un Lepaul à 100 % de ses capacités.