OM Mercato : un flop international du Stade Rennais envoyé à Marseille en janvier ! 

Arrivé libre cet été au Stade Rennais, l’international sénégalais Issa Soumaré (26 ans), est envoyé du côté de l’OM au prochain mercato hivernal.

L’aventure d’Issa Soumaré au Stade Rennais pourrait tourner court. Arrivé libre cet été, l’international sénégalais peine à convaincre sous ses nouvelles couleurs. En neuf rencontres toutes compétitions confondues, il n’a délivré qu’une seule passe décisive.

Soumaré déjà sur le départ au Stade Rennais ?

Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’attaquant du Stade Rennais ne rentrerait déjà plus dans les plans de Franck Haise, qui chercherait une solution pour s’en séparer dès le mercato hivernal. Une situation qui pourrait profiter à l’OM, où son profil commence à être évoqué.

Ancien défenseur central de l’OM et du Sénégal, Pape Fall estime que Marseille pourrait représenter une belle opportunité pour son compatriote. Interrogé par Africafoot, il a défendu cette piste : « S’il rejoint l’OM, ça pourrait lui permettre de retrouver la confiance et surtout son efficacité. Il est international sénégalais, même s’il n’est pas encore titulaire. L’Olympique de Marseille fait partie des grands clubs en France. »

Fall le voit bien rebondir à l’OM

Pape Fall met également en avant l’importante communauté sénégalaise présente à Marseille, qui pourrait faciliter son intégration : « C’est une ville très sénégalaise, et l’adaptation n’est pas compliquée. Il y a une grande colonie sénégalaise présente tous les dimanches au stade avec le drapeau sénégalais. »

Reste désormais à savoir si les dirigeants marseillais seront intéressés par cette opportunité. Entre un temps de jeu limité à Rennes et la perspective d’une relance à Marseille, Issa Soumaré pourrait être l’un des dossiers à suivre en janvier. Aucun accord avec l’OM n’est toutefois annoncé à ce stade. Et pour cause. :la DNCG décidera en décembre si le club phocéen peut recruter cet hiver.