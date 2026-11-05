OM : Adidas va frapper un nouveau grand coup, 50 M€ à l’horizon ! 

À l’image de l’OM, l’AC Milan s’apprête à retrouver Adidas, dix ans après la fin de leur dernière collaboration.

Après l’OM, c’est un nouveau joli coup commercial que prépare Adidas. Après avoir collaboré avec Puma depuis 2018, l’AC Milan devrait retrouver la marque aux trois bandes à l’été 2028.

L’OM loin derrière, mais toujours bien positionné

Selon La Gazzetta dello Sport, un contrat de dix ans, estimé à 500 millions d’euros, serait sur le point d’être conclu, soit environ 50 millions d’euros par saison. Un montant considérable pour les Rossoneri, qui percevaient jusqu’ici près de 30 millions d’euros annuels avec Puma. Ce changement représenterait donc une augmentation de 20 millions d’euros par saison. Un véritable jackpot pour le club italien détenu par RedBird.

Ce retour possède également une dimension historique. Adidas a accompagné plusieurs grandes périodes de l’AC Milan, notamment lors des sacres en Ligue des champions de 2003 et 2007. Les nouveaux maillots milanais sont attendus pour la saison 2028-2029.

Adidas reprend le marché à sin compte

Cette opération permet aussi de situer les revenus commerciaux de l’OM. Le partenariat entre le club marseillais et Adidas est estimé entre 32 et 35 millions d’euros par saison. Un montant déjà conséquent, mais inférieur aux 50 millions annuels que pourrait toucher Milan.

À titre de comparaison, le futur accord dépasserait également celui de la Juventus avec Adidas, évalué à 408 millions d’euros sur dix ans, ainsi que les revenus estimés du partenariat entre l’Inter et Nike. Adidas confirme ainsi ses ambitions sur le marché européen, tandis que l’OM reste un partenaire important de l’équipementier allemand.