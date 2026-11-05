OM, RC Lens, OGC Nice : les multiples dérapages incontrôlés de Clauss 

Dans un documentaire consacré aux liens entre football et sexualité, disponible sur L’Équipe, Jonathan Clauss a accepté de revenir sur sa vie sentimentale. Le défenseur de l’OGC Nice évoque sans détour les erreurs de son passé, entre relations successives, mensonges et infidélités.

Sur le terrain, Jonathan Clauss est habitué à être sous les projecteurs. Mais cette fois, l’international français a accepté de se dévoiler dans un registre beaucoup plus personnel.

« Je voulais tout » : Clauss reconnaît ses erreurs

Dans un documentaire proposé par L’Équipe, consacré à la place du sexe et de la vie sentimentale dans le monde du football, le latéral de l’OGC Nice est revenu sur son rapport aux relations amoureuses, à la notoriété et aux tentations. Le joueur de 34 ans, aujourd’hui niçois, a notamment reconnu avoir longtemps eu du mal à trouver un équilibre dans sa vie privée.

« Je n’arrivais pas à me satisfaire complètement de ce que j’avais, je voulais toujours plus », a-t-il confié. Jonathan Clauss n’a pas cherché à embellir son passé. Le défenseur a évoqué une période durant laquelle il enchaînait les relations sans véritablement prendre le temps de comprendre ses attentes.

Une prise de parole personnelle et sans détour

« Dès que je mettais fin à une relation, j’en commençais une nouvelle. Après, il y a eu des mensonges, des tromperies, sans avoir pris le temps de comprendre ce dont j’avais envie », a-t-il expliqué. L’ancien joueur de l’OM a également reconnu avoir voulu concilier des envies parfois contradictoires : « À l’époque, je voulais sortir, profiter, être en couple, en même temps. Je voulais tout. J’étais un petit con. »

À travers ces confidences, Clauss revient sur une période de sa vie qu’il regarde aujourd’hui avec du recul. Loin de se défausser, il assume les comportements qu’il regrette et les erreurs commises dans ses relations passées. Une prise de parole intime pour le défenseur français, qui rappelle que derrière la notoriété et la réussite sportive, les joueurs peuvent aussi être confrontés à des difficultés dans leur vie personnelle.