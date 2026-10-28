OM, FC Nantes, OGC Nice : le rachat de ce club vire au casse-tête, une révélation fait du bruit !

Alors que les dossiers de vente de l’OM et du FC Nantes continuent d’alimenter les débats, celui de l’OGC Nice semble totalement enlisé ! Propriété du groupe INEOS depuis 2019, le club azuréen cherche toujours un repreneur, sans parvenir à trouver chaussure à son pied. Et selon le journaliste Romain Molina, les exigences financières de Jim Ratcliffe auraient refroidi les investisseurs potentiels. Une situation inquiétante pour l’avenir des Aiglons !

Vendre un club de football français est-il devenu une mission impossible ? Alors que Frank McCourt cherche des investisseurs pour accompagner son projet à l’OM et que le FC Nantes a récemment vu une nouvelle tentative de rachat échouer, l’OGC Nice rencontre lui aussi de sérieuses difficultés en coulisses.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs d’une vente du club azuréen se multiplient. Pourtant, aucune opération n’a abouti et Jim Ratcliffe reste propriétaire du Gym, sept ans après son arrivée sur la Côte d’Azur.

Une situation qui commence à sérieusement interroger, d’autant que le groupe INEOS semble désormais vouloir réduire ses investissements dans le football.

Et les dernières révélations de Romain Molina ne devraient pas rassurer les supporters niçois.

OGC Nice : Romain Molina balance sur la vente du club !

C’est une sortie qui risque de faire beaucoup parler du côté de l’Allianz Riviera !

Sur son compte X, Romain Molina a dressé un constat particulièrement sévère sur les difficultés rencontrées par INEOS pour vendre l’OGC Nice.

« Cela fait au moins deux ans qu’INEOS cherche à vendre l’OGC Nice mais personne ne se bouscule à cause du prix demandé (bien, bien trop haut) et des pertes abyssales du club », a expliqué le journaliste.

Une déclaration qui résume parfaitement le problème auquel Jim Ratcliffe serait confronté.

Car si l’OGC Nice possède des infrastructures modernes, une histoire importante et un potentiel sportif intéressant, sa situation économique constituerait un sérieux frein pour les acquéreurs.

Selon les informations récemment évoquées par Romain Molina, INEOS réclamerait encore une somme comprise autour de 150 millions d’euros, même si des négociations à la baisse seraient envisageables.

Le journaliste estime pourtant que la valorisation réelle du club serait davantage située entre 50 et 60 millions d’euros, au regard des pertes financières et du contexte économique du football français.

Un écart considérable entre les attentes du vendeur et ce que des investisseurs pourraient être disposés à débourser.

Et tant qu’INEOS ne reverra pas suffisamment ses exigences, la vente du Gym pourrait rester bloquée.

OM, FC Nantes : la vente des clubs français devient un vrai casse-tête !

Cette situation n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées par d’autres clubs historiques du football français.

À Marseille, Frank McCourt étudierait actuellement la possibilité d’ouvrir le capital de l’OM à de nouveaux partenaires, sans pour autant céder la totalité du club.

La piste d’investisseurs soutenus par des capitaux saoudiens a notamment été évoquée, tandis que le nom de Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, revient régulièrement dans les discussions. Pour l’heure, aucun accord n’a été officialisé.

Du côté du FC Nantes, la situation est également complexe.

Après plusieurs semaines de discussions, le projet de reprise porté par Paulo Tavares n’a finalement pas abouti. Le montant évoqué pour cette opération, autour de 95 à 100 millions d’euros, avait notamment suscité de nombreuses interrogations compte tenu de la situation sportive et financière des Canaris, désormais en Ligue 2.

Des dossiers différents, mais qui illustrent une même difficulté : trouver des investisseurs capables de répondre aux exigences des propriétaires actuels dans un championnat fragilisé par la baisse des droits télévisés.

Et dans ce contexte, l’OGC Nice semble particulièrement exposé.

Nice : INEOS veut aussi vendre Lausanne, Ratcliffe se désengage !

Autre élément qui vient renforcer les interrogations autour de l’avenir du Gym : INEOS chercherait désormais à se séparer du Lausanne-Sport, autre club appartenant au groupe britannique.

Une stratégie qui semble traduire la volonté de Jim Ratcliffe de réduire progressivement ses engagements dans plusieurs projets sportifs, afin de concentrer davantage ses moyens sur Manchester United.

Mais là encore, Romain Molina se montre très critique à l’égard des méthodes du milliardaire britannique.

« Maintenant, INEOS met en vente le Lausanne-Sport et continue d’avoir des prétentions délirantes… », a-t-il lancé.

Avant d’ajouter : « J’ai rarement vu un groupe faire toujours les mêmes erreurs. »

Des propos particulièrement sévères qui illustrent les doutes entourant la stratégie d’INEOS.

Pendant ce temps, l’OGC Nice doit composer avec des moyens limités et un projet sportif dont les ambitions semblent désormais éloignées de celles affichées lors du rachat en 2019.

OGC Nice : quel avenir pour les Aiglons sans repreneur ?

Sur le terrain, le Gym tente malgré tout de garder le cap.

Dixième de Ligue 1 après huit journées, avec trois victoires, deux matchs nuls et trois défaites, Nice réalise un début de saison relativement équilibré sous les ordres d’Olivier Pantaloni.

Mais la situation économique du club risque de compliquer ses ambitions à moyen terme.

Sans nouvel investisseur et avec un actionnaire qui semble vouloir réduire son engagement financier, les dirigeants azuréens pourraient être contraints de poursuivre une politique de recrutement particulièrement prudente.

Reste désormais à savoir si Jim Ratcliffe acceptera de revoir ses exigences à la baisse pour faciliter l’arrivée d’un repreneur.

Car l’OGC Nice conserve de nombreux atouts, mais son prix de vente et ses pertes financières semblent constituer des obstacles majeurs à toute opération.

Une chose est sûre : entre l’OM qui cherche de nouveaux partenaires, le FC Nantes dont la vente a encore échoué et l’OGC Nice qui peine à trouver un acquéreur, le marché des clubs français traverse une période particulièrement compliquée. Et pour les Aiglons, le feuilleton du rachat pourrait encore durer de longs mois si INEOS ne revoit pas ses ambitions financières !