Flashback, il y a un an : FC Nantes : quand la vente s’éloignait… et la crise prenait racine

Il y a un an, le FC Nantes vivait au rythme des rumeurs de vente, avec un Waldemar Kita plus indécis que jamais. Douze mois plus tard, le feuilleton a tourné court, laissant place à une crise sportive et institutionnelle qui mine le club en Ligue 2.

Un an plus tôt : la vente du FC Nantes, éternel serpent de mer

Octobre 2025. La question de la vente du FC Nantes agitait encore les travées de la Beaujoire et les réseaux sociaux. Les supporters, las d’années en demi-teinte sous la férule de Waldemar Kita, scrutaient la moindre rumeur, le moindre indice. Romain Molina, voix écoutée sur ces dossiers brûlants, venait alors de refroidir toutes les attentes : le club n’était plus à vendre, selon lui. Kita, homme d’affaires prudent, jugeait « le pire moment pour vendre » face à la chute des droits TV et une 13e place au classement. La valorisation du club était au plus bas, mais le président assumait de « reboucher les trous », quitte à prolonger un statu quo déjà délétère. Les discussions de coulisse avec d’éventuels repreneurs s’étaient évaporées, et les supporters, eux, voyaient une fois de plus la porte de sortie se refermer sans espoir immédiat de renouveau.

Un an plus tard : crise de gouvernance, échec de la vente, Ligue 2 en ligne de mire

Douze mois se sont écoulés, et le constat est amer. Les Canaris n’ont pas retrouvé la lumière, bien au contraire : relégués en Ligue 2, ils végètent aujourd’hui à la 15e place, loin des ambitions de remontée. La famille Kita est toujours aux manettes, mais le club vient d’essuyer un nouveau revers cuisant : l’échec des négociations avec Phenix Capital. Waldemar Kita, après avoir entrouvert la porte à un repreneur, l’a violemment refermée, dénonçant un dossier « pas sérieux » et des garanties financières aux abonnés absents. Les révélations récentes sur le casting fantaisiste du projet – un rappeur américain et l’ex-international Marcelo pressentis pour incarner le « beau jeu » nantais – finissent de donner à cette énième tentative un parfum de farce. Loin de l’embellie tant attendue, la situation sportive s’est encore dégradée : Grégory Poirier, nommé sur le banc, est déjà menacé, la direction est sous pression, et l’espoir s’amenuise au fil des défaites. Ce flashback révèle une chose : à Nantes, le temps perdu à attendre une vente hypothétique a laissé place à un présent miné par l’instabilité et l’usure, où même le rêve d’un nouveau départ semble avoir déserté les cœurs jaunes et verts.