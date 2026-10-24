ASSE – FC Nantes : le groupe de Poirier est tombé, avec un coup dur de dernière minute !

On connaît le groupe retenu par Grégory Poirier pour le choc de Ligue 2 entre l’ASSE et le FC Nantes.

Le FC Nantes se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. À quelques heures de cette rencontre, le club nantais a dévoilé le groupe retenu par Grégory Poirier.

Tabibou finalement forfait, Cafaro de retour !

Déjà privé d’Alexis Mirbach, Tylel Tati et Sekou Doucouré, tous trois blessés, l’entraîneur des Canaris doit également composer avec le forfait de Dehmaine Tabibou. Incertain avant cette rencontre car malade, le jeune milieu de terrain nantais ne figure finalement pas dans le groupe convoqué par Grégory Poirier. Comme attendu, Mathieu Cafaro, absent lors des deux derniers matchs du FC Nantes en raison d’une blessure aux quadriceps, fait quant à lui son retour.

Le groupe du FC Nantes : Carlgren, Dupé – Amian, Centonze, Cherni, F. Doucouré, Guilbert, Perrin, Sow – Hachem, Lepenant, Leroux, Pierret, Sissoko, Younoussa – Cafaro, Corredor, Ganago, Joujou, Robinet.