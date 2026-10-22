FC Nantes : Poirier annonce un gros retour face à l’ASSE et lâche une déclaration lunaire sur la vente

Avant le déplacement périlleux du FC Nantes à Saint-Étienne, Grégory Poirier a annoncé le retour de Mathieu Cafaro et livré une déclaration surprenante sur l’abandon des discussions pour la vente du club.

Le FC Nantes s’apprête à défier l’ASSE, ce samedi, lors de la 10e journée de Ligue 2. Un déplacement périlleux attend les hommes de Grégory Poirier, opposés au leader du championnat à Geoffroy-Guichard, avec un coup d’envoi désormais programmé à 20 h 45.

Pour cette rencontre importante, l’entraîneur nantais pourra compter sur le retour de Mathieu Cafaro, absent lors des deux dernières sorties face à Reims et Dunkerque. En revanche, la présence de Dehmaine Tabibou reste incertaine. « Il a pris un coup hier (mercredi) et est désormais malade », a expliqué Grégory Poirier. Alexis Mirbach et Tylel Tati, tous deux touchés au genou, restent également absents.

« C’est plutôt une bonne nouvelle » : la sortie surprenante de Poirier sur la vente

Mais c’est aussi en dehors du terrain que Grégory Poirier a fait parler de lui. Waldemar Kita a officiellement mis fin aux discussions avec Phenix Capital concernant la vente du FC Nantes, estimant que les garanties financières annoncées et le dossier nécessaire à la reprise n’avaient pas été fournis.

Interrogé sur cette décision, le technicien nantais a livré une réponse qui risque de faire réagir une partie des supporters. « Quoi qu’il arrive, je reste concentré sur ma mission et sur le sportif. Après, pour le club, je trouve que c’est quelque chose de positif. Ça amène toujours de la sérénité quand il y a moins de changements et qu’on sait pour qui on travaille. C’est plutôt une bonne nouvelle. »

Une déclaration étonnante alors que l’échec du projet de vente laisse Waldemar Kita aux commandes du club, qu’il préside depuis 2007. Sur X, le journaliste Emmanuel Merceron n’a d’ailleurs pas caché son incompréhension face aux propos de l’entraîneur : « Il est fou lui ou quoi ??? ça fait 3 jours qu’il est là, il se réjouit que Kita reste ??? Il commence à me plaire lui. S’il part dans 3 mois, il va applaudir aussi ? ».

Reste désormais à savoir si les Canaris sauront faire abstraction de ce contexte pour réaliser un exploit dans le Chaudron. Face au leader, le FC Nantes aura besoin de bien plus que de sérénité pour repartir avec des points.