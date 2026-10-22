FC Nantes : le verdict est tombé pour le projet de vente

L’arrêt des discussions entre le FC Nantes et Phenix Capital provoque une première réaction forte en interne. Grégory Poirier accueille favorablement ce rebondissement dans un dossier forcément sensible pour l’avenir des Canaris.

Poirier satisfait de l’arrêt des discussions

Le dossier de la vente du FC Nantes connaît un nouveau tournant. D’après les informations relayées par David Phelippeau, les discussions avec Phenix Capital ont pris fin. Une issue qualifiée de « bonne nouvelle » par Grégory Poirier.

La satisfaction affichée par l’entraîneur nantais constitue la principale réaction à retenir à ce stade. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les raisons de l’arrêt des échanges ni sur les conditions dans lesquelles ceux-ci se sont achevés.

Vente du FC Nantes. « Une bonne nouvelle » : Grégory Poirier satisfait de l’arrêt des discussions avec Phenix Capital. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2113230759796601223

Un dossier sensible pour les Canaris

La réaction de Poirier n’est pas anodine. Une éventuelle évolution à la tête du club peut avoir des répercussions sur l’ensemble de la maison Jaune et Verte, de l’organigramme aux orientations sportives. L’arrêt de ces discussions écarte, au moins dans l’immédiat, cette perspective avec Phenix Capital.

Le technicien peut ainsi continuer à se concentrer sur ses missions sportives dans un contexte déjà exigeant en Ligue 2. Récemment, il avait d’ailleurs formulé une promesse forte avant le rendez-vous face à Boulogne, preuve de sa volonté de maintenir le cap sur le terrain.

La stabilité sportive au premier plan

En se disant satisfait, Poirier laisse surtout transparaître son attachement à une certaine stabilité autour de son groupe. Une période de négociations concernant la propriété d’un club entraîne nécessairement son lot d’interrogations, même lorsque peu d’éléments filtrent publiquement.

Cette prise de position reste néanmoins mesurée. Elle ne permet pas de tirer de conclusion définitive sur l’avenir du FC Nantes ou sur l’éventuelle arrivée d’un autre interlocuteur. Le seul élément établi concerne la fin des échanges avec Phenix Capital et l’accueil positif réservé à cette nouvelle par l’entraîneur.

Poirier recentré sur le terrain

Pour le FC Nantes, l’urgence demeure sportive. Poirier, déjà confronté à un premier couac depuis son arrivée, doit accompagner les Canaris dans leur campagne de Ligue 2. La clarification apportée autour de Phenix Capital lui enlève au moins un sujet périphérique.

Dans l’attente d’éventuelles précisions de la direction nantaise, le dossier se referme donc sur cette réaction sans détour de Grégory Poirier : l’arrêt des discussions est, à ses yeux, une bonne nouvelle.