FC Nantes : avant Boulogne, Grégory Poirier annonce du lourd avec une promesse forte

Avant le déplacement à Boulogne, Grégory Poirier compte profiter de la longue trêve pour transformer son équipe et installer durablement ses principes de jeu.

Le FC Nantes s’apprête à disputer un match important à Boulogne, samedi, avant une coupure de trois semaines. Après la défaite concédée à Sochaux (1-0), les Canaris auront ensuite du temps pour travailler avant de retrouver la Ligue 2 face à Reims, le 10 octobre.

En conférence de presse, Grégory Poirier a clairement identifié cette période comme une opportunité. L’entraîneur nantais veut notamment profiter de ces semaines pour installer davantage ses principes et son identité de jeu.

« Ces trois semaines, on sait tous que ce temps-là va beaucoup nous servir. »

Mais avant de penser à la trêve, le technicien nantais insiste sur l’importance du rendez-vous face à Boulogne. Avec seulement une victoire après six journées et une 17e place au classement avant cette rencontre, Nantes doit aussi obtenir des résultats pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions.

« Pour avoir du temps, il faut avoir des résultats, parce que ça amène aussi une autre approche de travail tout simplement quand vous avez des résultats. »

Deux grosses semaines de travail

Après le match de Boulogne, Poirier prévoit d’accorder quelques jours de repos à son groupe avant d’enchaîner avec deux semaines de travail intensif. Plusieurs internationaux manqueront toutefois à l’appel.

L’objectif sera notamment de renforcer la continuité dans le jeu nantais et de faire progresser les joueurs autour des principes défendus par le staff.

« On va pouvoir avoir de la continuité dans notre identité de jeu, dans nos principes, et puis surtout dans les valeurs que je veux donner à ce jeu-là. »

Le FC Nantes doit encore communiquer lundi le programme précis de cette trêve, notamment concernant les éventuels matchs amicaux. Une chose est déjà certaine pour Grégory Poirier : cette coupure doit servir à construire une équipe différente lors du retour à la compétition.

« Mon équipe n’aura pas le même visage dans trois semaines. »

Le premier rendez-vous pour mesurer les effets de ce travail est donc fixé au 10 octobre, avec la réception de Reims à la Beaujoire. Mais avant cela, les Canaris ont une dernière mission : ramener un résultat de Boulogne.