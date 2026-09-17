À LA UNE DU 17 SEP 2026
[22:20]RC Lens : Dino Toppmöller déjà courtisé par un club après son départ surprise !
[22:00]FC Nantes : avant Boulogne, Grégory Poirier annonce du lourd avec une promesse forte
[21:40]Stade Rennais : Zidane pourrait réserver un gros coup de tonnerre à Samba
[21:20]ASSE : énorme coup dur pour Lucas Stassin à Séville !
[21:00]RC Lens : coup dur pour Ganiou mais excellente nouvelle pour Udol en équipe de France
[20:40]OM : énorme coup de tonnerre pour l’avenir du club !
[20:20]RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter Monaco est connu
[20:03]OM : la compo de Genesio face à Besiktas est connue
[19:40]ASSE : Bernauer prévient les Verts de l’immense danger qui les attend à Metz
[19:20]Stade Rennais : après Graz, Haise rattrapé par un vieux démon déjà présent au RC Lens

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : avant Boulogne, Grégory Poirier annonce du lourd avec une promesse forte

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 22:00
Grégory Poirier (FC Nantes)

Avant le déplacement à Boulogne, Grégory Poirier compte profiter de la longue trêve pour transformer son équipe et installer durablement ses principes de jeu.

Le FC Nantes s’apprête à disputer un match important à Boulogne, samedi, avant une coupure de trois semaines. Après la défaite concédée à Sochaux (1-0), les Canaris auront ensuite du temps pour travailler avant de retrouver la Ligue 2 face à Reims, le 10 octobre.

En conférence de presse, Grégory Poirier a clairement identifié cette période comme une opportunité. L’entraîneur nantais veut notamment profiter de ces semaines pour installer davantage ses principes et son identité de jeu.

« Ces trois semaines, on sait tous que ce temps-là va beaucoup nous servir. »

Mais avant de penser à la trêve, le technicien nantais insiste sur l’importance du rendez-vous face à Boulogne. Avec seulement une victoire après six journées et une 17e place au classement avant cette rencontre, Nantes doit aussi obtenir des résultats pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions.

« Pour avoir du temps, il faut avoir des résultats, parce que ça amène aussi une autre approche de travail tout simplement quand vous avez des résultats. »

Deux grosses semaines de travail

Après le match de Boulogne, Poirier prévoit d’accorder quelques jours de repos à son groupe avant d’enchaîner avec deux semaines de travail intensif. Plusieurs internationaux manqueront toutefois à l’appel.

L’objectif sera notamment de renforcer la continuité dans le jeu nantais et de faire progresser les joueurs autour des principes défendus par le staff.

« On va pouvoir avoir de la continuité dans notre identité de jeu, dans nos principes, et puis surtout dans les valeurs que je veux donner à ce jeu-là. »

Le FC Nantes doit encore communiquer lundi le programme précis de cette trêve, notamment concernant les éventuels matchs amicaux. Une chose est déjà certaine pour Grégory Poirier : cette coupure doit servir à construire une équipe différente lors du retour à la compétition.

« Mon équipe n’aura pas le même visage dans trois semaines. »

Le premier rendez-vous pour mesurer les effets de ce travail est donc fixé au 10 octobre, avec la réception de Reims à la Beaujoire. Mais avant cela, les Canaris ont une dernière mission : ramener un résultat de Boulogne.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot