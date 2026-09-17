FC Nantes : Poirier annonce une triple mauvaise nouvelle et désigne son capitaine à Boulogne

Le FC Nantes se déplace à Boulogne ce samedi (14h) avec plusieurs absents, tandis que Lucas Perrin devrait de nouveau porter le brassard de capitaine.

Après sa défaite à Sochaux (1-0), le FC Nantes prépare son déplacement à Boulogne pour la 7e journée de Ligue 2. Présent en conférence de presse ce jeudi, Grégory Poirier a fait le point sur son groupe et confirmé que la situation médicale évoluait peu.

Perrin plutôt que Guilbert pour porter le brassard

Mais avant toute chose, Lucas Perrin sera le capitaine du FC Nantes face à Boulogne. Le défenseur central avait déjà porté le brassard lors du déplacement à Sochaux, où Frédéric Guilbert avait débuté sur le banc.

Ce choix confirme donc la volonté de Grégory Poirier de maintenir Perrin comme capitaine pour cette rencontre dans le Nord.

Trois absents toujours forfaits

Côté infirmerie, pas de changement pour les Canaris. Alexis Mirbach, Fabien Centonze et Killian Corredor manqueront encore le déplacement à Boulogne.

Centonze et Corredor poursuivent toutefois leur réathlétisation. Grégory Poirier espère même pouvoir les revoir progressivement dès la semaine prochaine, notamment à l’occasion de la trêve internationale et des matchs amicaux prévus durant cette période.

Pour Alexis Mirbach, le retour devrait en revanche être plus long. Après quatre défaites en six journées et une 17e place au classement, Nantes devra donc réagir à Boulogne pour éviter de s’installer durablement dans la zone rouge.