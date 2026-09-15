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FRANCE

FC Nantes : coup de tonnerre, Franck Kita mis en examen !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 20:23
Franck Kita dans les tribunes de la Beaujoire

Franck Kita se retrouve au cœur d’une importante affaire judiciaire qui secoue le FC Nantes.

C’est une véritable bombe que vient de lâcher L’Équipe. D’après les révélations du quotidien sportif, Franck Kita, directeur général délégué du FC Nantes et fils du président Waldemar Kita, a été mis en examen dans le cadre d’une vaste enquête qui secoue le club nantais.

Franck Kita au cœur d’une vaste enquête

Le dirigeant des Canaris est poursuivi dans un dossier portant notamment sur des soupçons d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et de blanchiment. Les enquêteurs se sont penchés sur de nombreuses opérations réalisées par le FC Nantes sur le marché des transferts entre 2015 et 2023 et sur les relations entretenues par le club avec plusieurs intermédiaires. Le FC Nantes en tant que personne morale ainsi que deux agents ont également été mis en examen dans cette affaire.

Franck Kita se retrouve donc directement au cœur de cette enquête, contrairement à son père Waldemar, qui n’est pas mis en examen. La justice s’intéresse notamment à différents montages financiers et au versement de commissions autour de plusieurs transferts réalisés par le club nantais au cours de cette période.

Moussa Sissoko également mis en examen !

Ancien joueur du FC Nantes, Moussa Sissoko est lui aussi concerné par cette affaire, mais pour des faits distincts. L’ancien international français a été mis en examen pour usage de faux en écriture publique. Selon son avocat, ce volet ne serait toutefois pas directement lié au football mais concernerait des documents utilisés pour justifier un transfert de fonds entre le milieu de terrain et son oncle et agent historique, Bakari Sanogo.

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