À LA UNE DU 15 SEP 2026
[20:51]RC Lens : Toppmöller a fait un beau cadeau aux Sang et Or après son départ
[20:29]Elche – Real Madrid : la compo de Mourinho est tombée avec une grosse surprise !
[20:23]FC Nantes : coup de tonnerre, Franck Kita mis en examen !
[20:05]OM : pourquoi Balerdi cartonne déjà à l’AS Rome 
[19:45]Les infos du jour : Toppmöller viré du RC Lens, ça brûle pour la vente du FC Nantes, l’affaire Mbappé-Dembélé rebondit !
[19:25]Stade Rennais – PSG : la polémique sur l’inversion du match rebondit !
[19:05]FC Nantes : Poirier limogé ? Les supporters ont tranché !
[18:45]OM : encore deux coups durs pour Genesio avant Besiktas et le PSG
[18:23]RC Lens : c’est officiel pour Toppmöller et Cahuzac !
[17:58]Stade Rennais : le groupe de Haise pour Sturm Graz, un partant fait son retour !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Elche – Real Madrid : la compo de Mourinho est tombée avec une grosse surprise !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 20:29
José Mourinho (Real Madrid)

Les compositions du match de Liga entre Elche et le Real Madrid viennent de tomber.

Le Real Madrid se déplace ce mardi (21h30) sur la pelouse d’Elche, à l’occasion de la sixième journée de Liga. Dauphins du FC Barcelone au classement, les Merengue tenteront d’enchaîner une cinquième victoire en six journées de championnat afin de mettre la pression sur les Blaugrana, qui recevront ce jeudi (21h) le Racing Santander.

Bellingham sur le banc !

Pour ce déplacement dans la province d’Alicante, l’entraîneur merengue, José Mourinho, a fait un choix très fort en décidant de laisser Jude Bellingham sur le banc. Le technicien portugais a préféré titulariser Arda Güler et Yan Diomandé, tandis qu’Aurélien Tchouaméni connaît, lui, sa première titularisation de la saison.

Les compos officielles

Elche : Dituro – Sangaré, Redondo, Chust – Morente, Villar, Aguado, Revivo – Neto, Valera, Osorio.

Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurelle – Valverde, Tchouaméni – Diomandé, Güler, Vinicius – Mbappé.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot