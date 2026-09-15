Elche – Real Madrid : la compo de Mourinho est tombée avec une grosse surprise !

Les compositions du match de Liga entre Elche et le Real Madrid viennent de tomber.

Le Real Madrid se déplace ce mardi (21h30) sur la pelouse d’Elche, à l’occasion de la sixième journée de Liga. Dauphins du FC Barcelone au classement, les Merengue tenteront d’enchaîner une cinquième victoire en six journées de championnat afin de mettre la pression sur les Blaugrana, qui recevront ce jeudi (21h) le Racing Santander.

Bellingham sur le banc !

Pour ce déplacement dans la province d’Alicante, l’entraîneur merengue, José Mourinho, a fait un choix très fort en décidant de laisser Jude Bellingham sur le banc. Le technicien portugais a préféré titulariser Arda Güler et Yan Diomandé, tandis qu’Aurélien Tchouaméni connaît, lui, sa première titularisation de la saison.

Les compos officielles

Elche : Dituro – Sangaré, Redondo, Chust – Morente, Villar, Aguado, Revivo – Neto, Valera, Osorio.

Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurelle – Valverde, Tchouaméni – Diomandé, Güler, Vinicius – Mbappé.