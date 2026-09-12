Real Madrid : Mbappé et Vinicius sous pression, Mourinho fixe le couperet

Malgré la victoire contre l’Inter, le Real Madrid n’a pas échappé aux sifflets du Santiago-Bernabéu. José Mourinho veut rapidement ramener de la sérénité et a fixé un objectif très clair à son équipe avant la prochaine trêve.

Le Bernabéu commence à gronder

Le succès contre l’Inter n’a pas suffi à calmer les supporters du Real Madrid. Une partie du Santiago-Bernabéu a fait entendre son mécontentement au terme de la rencontre, prenant notamment pour cible Vinicius Junior, une nouvelle fois en difficulté.

Kylian Mbappé n’a pas non plus été épargné par les sifflets. Après une longue période sans grand trophée, le public madrilène se montre de plus en plus exigeant et attend davantage de ses stars. La victoire ne masque donc pas totalement les doutes qui accompagnent les dernières prestations de l’équipe.

JT Foot Mercato : plusieurs stars du Real Madrid commencent à inquiéter. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2098432049786790280

Neuf points exigés avant la trêve

José Mourinho cherche désormais à remettre tout le monde dans le même sens. Selon les informations relayées par Foot Mercato, la Maison Blanche s’est fixé une feuille de route sans détour : prendre neuf points sur neuf lors des trois prochaines journées.

Le Real affrontera successivement le Rayo Vallecano, Elche puis l’Atlético de Madrid. Trois rendez-vous considérés en interne comme de véritables finales. Au-delà du classement, cette série doit permettre aux Merengue de retrouver de la confiance et de réconcilier leurs cadres offensifs avec un Bernabéu déjà impatient.

Une pression particulière sur les stars

Mbappé et Vinicius se retrouvent naturellement en première ligne. Leur statut les expose davantage lorsque le contenu ne répond pas aux attentes, même en cas de résultat positif. Mourinho doit ainsi obtenir une réaction sportive tout en évitant que les sifflets n’installent une tension durable autour de son vestiaire.

La rencontre face à l’Atlético apparaît déjà comme le point culminant de cette séquence. Un sans-faute permettrait d’aborder la trêve avec un climat nettement plus apaisé. À l’inverse, le moindre accroc face au Rayo ou à Elche accentuerait encore la pression autour du Real Madrid avant le derby.

Mourinho joue déjà gros

Le technicien portugais ne cherche donc pas seulement trois victoires. Il veut aussi retrouver une équipe plus convaincante, capable de faire taire les critiques par son jeu. Les neuf points sont devenus le minimum attendu, tandis que Mbappé et Vinicius doivent rapidement reprendre la main pour empêcher le doute de s’installer.