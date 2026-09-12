RC Lens : le couperet tombe déjà pour le pari Agbonifo

Prêté avec option d’achat au Jagiellonia Białystok, Jeremy Agbonifo peine à s’imposer en Pologne. L’ailier suédois, toujours sous contrat avec le RC Lens, a déjà été remplacé trois fois à la pause en seulement quatre titularisations.

Un temps de jeu encore très limité

Jeremy Agbonifo espérait profiter de son départ en Pologne pour retrouver de la continuité. Arrivé au Jagiellonia Białystok le 21 juillet, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat, le joueur de 20 ans a rapidement effectué ses débuts lors de la première journée de championnat.

La suite se révèle toutefois bien moins encourageante. Selon le bilan dressé par Lensois.com, l’ailier a participé à huit rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement 259 minutes passées sur le terrain. Il compte quatre titularisations, mais a été remplacé dès la mi-temps à trois reprises.

Déjà écarté de plusieurs rencontres

La situation du natif de Göteborg s’est même fragilisée à la fin du mois d’août. Agbonifo n’a pas figuré sur les feuilles de match des cinquième et sixième journées d’Ekstraklasa, avant de rester sur le banc lors de la septième. Des choix qui montrent qu’il n’a pas encore réussi à franchir toutes les étapes dans la hiérarchie d’Adrian Siemieniec.

Ce début de prêt délicat contraste avec la bonne dynamique actuelle du RC Lens. Les Sang et Or ont notamment pu compter sur Ruben Aguilar pour arracher une victoire européenne précieuse, comme l’a souligné ActuL1.

Menés au score, les Sang et Or ont finalement décroché la victoire grâce à Ruben Aguilar. Trois points précieux avant d’affronter le Sporting CP. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2098160925870014892

Un éclair en Ligue Europa

Tout n’est cependant pas négatif pour l’élément prometteur lensois. Lors du match aller de qualification pour la Ligue Europa face à Iberia 1999, Agbonifo a inscrit un but et délivré une passe décisive. Avec 60 minutes disputées, il avait également signé son temps de jeu le plus important depuis son arrivée au Jagiellonia.

Cette performance reste pour l’instant sans lendemain. Le Suédois doit rapidement gagner en régularité s’il veut convaincre le club polonais de lever son option d’achat et relancer une trajectoire déjà heurtée.

Une deuxième saison consécutive à rebondissements

Agbonifo sortait déjà d’un exercice 2025-2026 compliqué. D’abord prêté au FC Bâle, il avait changé d’air pendant le mercato hivernal pour rejoindre le BK Häcken sous la même formule. Le RC Lens lui a ensuite trouvé cette nouvelle porte de sortie en Pologne.

Encore lié aux Sang et Or, l’international suédois U23 joue donc une partie importante de son avenir. Son but et sa passe décisive en Europe entretiennent l’espoir, mais ses trois remplacements à la pause et ses récentes absences pèsent déjà lourd dans le bilan.