RC Lens Mercato : c’est officiel pour Agbonifo

Comme annoncé plus tôt dans l’après-midi, le RC Lens a prêté son jeune ailier suédois Jeremy Agbonifo au FC Bâle.

🟦 Officiel

Révélé il y a quelques heures par plusieurs médias, le prêt de Jeremy Agbonifo est officiel. Le Racing Club de Lens l’a communiqué sur les réseaux sociaux. L’ailier suédois est prêté pour la saison au FC Bâle. Son prêt comporte une option d’achat de 4,5 M€. Arrivé en janvier en Artois dans le cadre d’un prêt payant de 1 M€, Agbonifo a vu son option d’achat de 6,5 M€ levée en juin alors qu’il ne s’était pas imposé chez les Sang et Or. Pierre Sage ne comptait pas sur lui pour la saison, ce prêt chez les champions en titre de Suisse est donc une bonne chose pour toutes les parties.