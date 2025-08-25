RC Lens Mercato : nouveau tour de force de Leca, cette fois avec Fulgini

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, aurait trouvé une porte de sortie en Arabie Saoudite pour Angelo Fulgini, sur lequel Pierre Sage ne compte pas.

Le plan dégraissage se poursuit au Racing ! Après Abdul Samed à Nice, Labeau Lascary en prêt au SCO d’Angers et Jeremy Agbonifo au FC Bâle, c’est Angelo Fulgini qui devrait faire ses bagages d’ici le 1er septembre. Le milieu offensif de 29 ans va prendre la direction de l’Arabie Saoudite, où il sera prêté avec option d’achat à Al-Taawoun.

Le Racing ferait une grosse économie salariale

Sous contrat jusqu’en 2027, Fulgini ne fait plus partie des plans sang et or. Son départ constituerait une économie importante au niveau salariale, toujours bienvenue en ces temps de redressement des comptes sans et or. Recruté en janvier 2023 moyennant 7,2 M€ en provenance de Mayence, Fulgini a disputé 82 matches avec le Racing, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives. Mais la sensation est qu’entre blessures et irrégularités, il n’a jamais donné sa pleine mesure en Artois.

Cet été, il a déjà repoussé des offres venues de Turquie (Kocaelispor et Samsunspor). L’Equipe ne précise pas si la piste saoudienne l’intéresse.