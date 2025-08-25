RC Lens Mercato : Lens prête un attaquant en Ligue 1 (officiel)

Le RC Lens a annoncé officiellement le prêt de Rémy Labeau-Lascary à Angers SCO.

Rémy Labeau-Lascary, jeune attaquant formé au RC Lens, va passer la saison 2025/26 sous les couleurs d’Angers SCO. Le club lensois a officialisé ce prêt sec ce lundi, offrant à son joueur l’opportunité de gagner en expérience et de retrouver un temps de jeu régulier en Ligue 1.

Apparu à 14 reprises en Ligue 1 lors de la saison 2024/25, Labeau-Lascary n’avait pas toujours eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans l’effectif artésien, surtout avec sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue en décembre dernier. Ce prêt à Angers est donc une étape importante dans sa progression, avec l’objectif de revenir au RC Lens plus fort et prêt à s’imposer dans l’équipe première.

Angers, qui pourrait perdre Estéban Lepaul dans les prochains jours, tient donc son nouvel attaquant.