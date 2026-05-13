RC Lens, équipe de France : grosse surprise, un Lensois devrait être dans la liste de Deschamps pour le Mondial !

Le gardien du RC Lens, Robin Risser, pourrait bien être la grosse surprise de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Alors que Robin Risser, Mathieu Udol et Florian Thauvin postulent pour une place en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 après leur saison exceptionnelle avec le RC Lens, l’espoir semblait s’être peu à peu envolé dans le Nord concernant une convocation de l’un des trois joueurs par Didier Deschamps. Mais finalement, l’un d’eux pourrait bel et bien créer la surprise et figurer dans la liste du sélectionneur des Bleus pour le Mondial : Robin Risser.

Risser favori pour être le troisième gardien des Bleus ?

Selon RMC Sport, le gardien des Sang et Or, fraîchement élu meilleur portier de la saison 2025-2026 de Ligue 1, pourrait être la sensation de la liste de Didier Deschamps. Alors qu’Hugo Lloris ne serait plus vraiment envisagé pour le rôle de troisième gardien et que Lucas Chevalier ainsi qu’Alphonse Areola manqueraient de rythme, l’ancien portier du RC Strasbourg tiendrait la corde pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba à la Coupe du monde.

Le staff de l’équipe de France devrait se réunir ce mercredi soir pour effectuer les derniers arbitrages et statuer notamment sur l’identité du troisième gardien. Didier Deschamps dévoilera ensuite sa liste définitive ce jeudi lors du JT de 20h sur TF1.