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OL : Lyon exclu de toutes compétitions européennes ? La réponse du club tombe !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 16:00
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Les joueurs de l'OL

L’OL a réagi à l’article du Telegraph affirmant que le club lyonnais serait menacé d’une exclusion de toutes compétitions européennes la saison prochaine.

Le journal britannique Le Telegraph a lâché ce mercredi une bombe en annonçant que l’Olympique Lyonnais risquerait l’exclusion de toutes compétitions européennes la saison prochaine. Le club rhodanien pourrait ne pas avoir respecté les conditions de règlement avec l’UEFA pour violation de la réglementation sur la durabilité financière. L’OL avait l’obligation d’injecter 60 millions d’euros d’ici le 15 juillet 2025 et de la convertir en capitaux propres d’ici le 15 octobre.

Actuellement quatrièmes de Ligue 1 et bien partis pour se qualifier pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions, les Gones pourraient donc ne pas disputer la plus belle des compétitions européennes la saison prochaine.

La réponse de l’OL

Quelques heures après la diffusion de cette article, l’Olympique Lyonnais a tenu à répondre avec un droit de réponse : « Le club a été très surpris par cet article à sens unique, sans avoir été interrogé au mépris de toutes règles déontologiques. L’OL travaille étroitement avec l’UEFA et la DNCG et respecte ses engagements. »

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